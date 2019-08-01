Romanya Büyükelçiliği, 80 yıllık tarihi geminin yaş gününü İstanbul'da kutlayacak

80 yıl boyunca dünya denizleri ve okyanuslarında, Romanya ve Romanya Deniz Kuvvetlerini temsilen çalışmalar yapan ve ayni zamanda Romanya'nın fahri büyükelçilik görevini de üstlenen deniz kuvvetlerinin sembolü eğitim gemisi "Bricul Mircea", 3 günlük bir mola ve son görev için, yarın (2 Ağustos 2019) İstanbul Limanını ziyaret edecek.

Romanya Ordusu'nda hizmetine girmesinin 80. yıl dönümünün de kutlanacağı bu ziyaret ile ilgili olarak Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Romanya Başkonsolosluğu, "Bricul Mircea" eğitim gemisini ağırlamak üzere seferber oldu.

Romanya Büyükelçisi Gabriel Sopandă, İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba ve diğer yetkililer de, İstanbul Limanını ziyarette hazır bulunacak.

Gemide, Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Polonya, Portekiz, Türkiye ve Ukrayna'dan öğrenciler var

Görevi, gelecekteki askeri subayları ve astsubayları kaptanlık, mühendislik, gözlem ve hayati önem taşıyan konularda eğitmek olan eğitim gemisi "Mircea"nın 180'i aşkın mürettebatı ve üyesi bulunuyor. Gemideki öğrenci ve ülkeleri şöyle; "Mircea cel Bătrân" Deniz Harp Akademisi 56 öğrenci ,”Amiral İon Murgescu “ Askeri Yüksek Okulu 32 öğrenci ile Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Polonya, Portekiz, Türkiye ve Ukrayna’dan 13 öğrenci.

KOKTEYL DÜZENLENECEK

Eğitim gemisi "Mircea"nın, Türkiye'ye gelmesi vesilesi ile Romanya Büyükelçisi Gabriel Sopandă ve İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba, İstanbul Sarayburnu liman bölgesinde, küçük bir törenle gemiyi karşılayacaklar. Aynı gün gemide, İstanbul ve Ankara’dan gelecek olan siyasi, askeri, diplomatik, akademik, iş dünyası ve Romen azınlık temsilcileri için bir kokteyl düzenlenecek.

Romanya Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre; 80 yıl boyunca dünya denizlerinde Romanya'yı temsil eden "Mircea", 2,3 ve 4 Ağustos tarihlerinde, saat 10.00 - 13.00 ve 15.00 - 18.00 arasında ziyarete açık olacak.

EMEKLİYE AYRILIYOR

Eğitim gemisi "Mircea"nin Türkiye'ye gelmesi ve Romanya Ordusu'nda hizmetine girmesinin 80. yıl dönümünü kutlamak için yürüttüğü tarihi yürüyüşün son durağı dünyanın gözbebeği İstanbul olacak. Gemi 5 Ağustos 2019’da İstanbul Limanı’ndan ayrılacak ve 7 Ağustos 2019’dan sonra, Köstence Limanı’nda olacak ve görevin tamamlandığı ilan edilerek emekliye ayrılacak...

Bu tarihi eğitim gemisinin, daha sonra müze veya yine eğitim amaçlı olarak kullanabileceği, gerekli görülürse içerisinde yeni düzenlemelerin yapılabileceği Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ilgililerince ifade ediliyor.