Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri
- Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı gösteri uçuşları nefes kesti
İSTANBUL (AA) - Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Rus Hava Kuvvetleri'nin 4 "Su-30" uçağından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Gösteriyi ilgiyle izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gösteri anını ölümsüzleştirdi.
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