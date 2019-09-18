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Space Apps Hackathon 19-20 Ekim'de Ankara'da...

NASA’nın düzenlediği Space Apps Hackathon etkinliği ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu önderliğinde gerçekleşiyor!

Etkinlik 18.09.2019, 10:13 18.09.2019, 10:20 Tuğçe Hanım
Space Apps Hackathon 19-20 Ekim'de Ankara'da...
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NASA’nın düzenlediği Space Apps Hackathon etkinliği ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu önderliğinde gerçekleşiyor!

NASA’nın yüzü aşkın ülkede gerçekleştirdiği Space Apps Challenge etkinliği, 8 yıldır artan ilgi ve katılımcı sayısı ile hızla devam ediyor. NASA bu projeyle beraber yaratıcılığı yetenekle birleştiren beyinlere ulaşmak için küresel bir hackathon düzenliyor. Dünya çevre problemlerinin çözülmesi, uzayda ilerlemek ve insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler bulmak üzerine, uygulamalar ve platformlar oluşturuyor. Bununla birlikte NASA etkinlik süresince kaynaklarını katılımcılara açıyor. Bu yıl Space Apps Challenge’ın Ankara ayağı ise 19-20 Ekim tarihleri arasında ODTÜ Genç GirişimcilerTopluluğu tarafından düzenleniyor.

İlk kez 2012 yılında 25 şehirden 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen bu etkinliğin sonucunda 100’den fazla çözüm üretildi ve takımların ortak çalışmasıyla üretilen bu çözümler NASA’nın projelerinde yer aldı. Yarışmanın kazananları ülke bazında ve küresel arenada ödüllendirilecek olup jürinin seçeceği finalistler yerel proje birincileriyle yarışacaktır.

Yarışmaya katılmak için uzman kod yazarı, astrofizikçi ya da mühendis olmak gibi şartlar aranmamakta olup, herkesin katılımına açık bir yarışmadır. Organizasyonu detaylı bilgisine ve ön kayıt için açılacak forma etkinlik sayfasından veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

https://spaceapps.odtuggt.org/

https://instagram.com/spaceappsankara?igshid=1mly3jd5for2o

https://twitter.com/spaceappsankara?s=08

#Space Apps Hackathon #nasa #ankara #odtü #etkinlik #ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu
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