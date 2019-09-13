Su Yönetimi Ödülleri Forum’da Sahiplerini Buluyor
Bu sene birincisi düzenlenen Su Yönetimi Ödülleri yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Başarılı proje kategorisinde su ve kanalizasyon idareleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, sulama birlikleri, yükleniciler, müşavirler, üniversiteler; yenilikçi ürün kategorisinde ise üreticiler olmak üzere ödül programına 72 adet başvuru yapıldı.
Bu sene birincisi düzenlenen Su Yönetimi Ödülleri yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Başarılı proje kategorisinde su ve kanalizasyon idareleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, sulama birlikleri, yükleniciler, müşavirler, üniversiteler; yenilikçi ürün kategorisinde ise üreticiler olmak üzere ödül programına 72 adet başvuru yapıldı.
Ödül programı, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının ve akademisyenlerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.
Su Yönetimi Ödülleri Değerlendirme Kurulu (Jüri) aşağıdaki isimlerden oluşuyor.
- Akif ÖZKALDI, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
- Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA, Çevre ve Orman Bakanlığı E. Müsteşarı
- Prof. Dr. Lütfi AKÇA, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi
- Mevlüt AYDIN, Devlet Su İşleri Genel Müdürü
- Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
- Prof. Dr. Cumali KINACI, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
- Bilal DİKMEN, Su Yönetimi Genel Müdürü
- Yasin TORUN, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ödül töreni 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu ile eş zamanlı olarak 9 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. Bakanlıklardan, belediyelerden, su idarelerinden, üniversitelerden ve özel sektör kuruluşlarından 1000’den fazla katılımcının yer alacağı Forum’da kamuoyuna duyurulacak ödül sahiplerini sektördeki tüm paydaşlar büyük bir ilgi ve merak ile bekliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde DSİ Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından 9-11 Ekim 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu’na www.waterlossforum.org adresinde kayıtlar devam ediyor.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0