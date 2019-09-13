Su Yönetimi Ödülleri Forum’da Sahiplerini Buluyor

Bu sene birincisi düzenlenen Su Yönetimi Ödülleri yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Başarılı proje kategorisinde su ve kanalizasyon idareleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, sulama birlikleri, yükleniciler, müşavirler, üniversiteler; yenilikçi ürün kategorisinde ise üreticiler olmak üzere ödül programına 72 adet başvuru yapıldı.

Ödül programı, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının ve akademisyenlerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.

Su Yönetimi Ödülleri Değerlendirme Kurulu (Jüri) aşağıdaki isimlerden oluşuyor.

Akif ÖZKALDI, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA, Çevre ve Orman Bakanlığı E. Müsteşarı

Prof. Dr. Lütfi AKÇA, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi

Mevlüt AYDIN, Devlet Su İşleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Cumali KINACI, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Bilal DİKMEN, Su Yönetimi Genel Müdürü

Yasin TORUN, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Ödül töreni 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu ile eş zamanlı olarak 9 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. Bakanlıklardan, belediyelerden, su idarelerinden, üniversitelerden ve özel sektör kuruluşlarından 1000’den fazla katılımcının yer alacağı Forum’da kamuoyuna duyurulacak ödül sahiplerini sektördeki tüm paydaşlar büyük bir ilgi ve merak ile bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde DSİ Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından 9-11 Ekim 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu’na www.waterlossforum.org adresinde kayıtlar devam ediyor.