Tarım ve hayvancılık sektörlerinin kıtalararası buluşması

BURTARIM 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarları kapılarını açıyor. 8 - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14 ülkeden 285 firma ve firma temsilciliğinin katılımında 250 bin ziyaretçi hedefi ile kapılarını açmaya hazırlanan fuarlar, sektörün gelişiminde önemli rol oynayacak.

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde 18 milyar dolar ihracat, 13 milyar dolar ithalat yapan Türkiye, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.8 - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek, BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı ile sektörün nabzı Bursa’da atacak. 5 salon ve açık alanda toplam 52 bin m2’de gerçekleşecek fuarlar, traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekonomimizde önemli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık sektörün Bursa’da buluşacağını dile getiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ‘’ Tarım ve hayvancılık coğrafyamız bakımından da ülkemiz için olmazsa olmaz.Bu denli önemli sektörlerin ülke ekonomisi için katkısı da yadsınamaz. Bizde oluşturduğumuz platform ile bu sektörü Türkiye’den ve Dünya’nın farklı bölgelerinden katılımcılar ile tek çatı altında buluşturuyoruz. Burada gerçekleşecek ticari faaliyetler ile ülke ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanıyor. Marka haline gelen bu buluşmalar her yıl katlanarak büyüyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatı Milyon TL’yi geçen Traktör ve Ekipmanlar Açık Sergileme Alanında

Beş gün boyunca tarım ve hayvancılık sektörünün tüm yapı taşlarını Bursa’da buluşturacak fuarlarda, açık sergileme alanında değeri milyon TL ile ifade edilen traktör ve ekipmanlarının, 5 salondan oluşan kapalı alanda tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından tarımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye kadar geniş ürün grubu yer alıyor.Modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı Fuarlar, sektörün tüm bakışlarının Bursa’ya çevrilmesini sağlayacak. Fuar süresince kurulan iş bağlantılarının bölge ve ülke ekonomisine, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına katkı sağlamasını, yaratılacak iş hacmi ile ülke ve bölge ekonomisine güç katması bekleniyor.

55’den Fazla Ülkeden İş İnsanı Geliyor

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi. Kıtalar arası köprüleri kuran Fuarlar, Tüyap yurtdışı ofislerinin etkili çalışmaları ile; Azerbaycan, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 55’in üzerinde ülkeden organize edilen 1000’in üzerinde iş insanına ev sahipliği yapacak.