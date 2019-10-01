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“Taze’19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi” görücüye çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümü’nün ortak düzenlediği “Taze’19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi” görücüye çıktı.

Etkinlik 01.10.2019, 09:15 01.10.2019, 09:32 Ramazan Durmuş
“Taze’19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi” görücüye çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin tasarımlarından bir seçkinin yer aldığı “Taze’19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi”ziyarete açıldı. “Furniture Design Studio” ve “Furniture and Modular Systems” dersleri kapsamında üretilen tasarımların yer aldığı serginin hazırlıklarını Bilgi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlileri Emre Bağdatoğlu, Ahmet Kaleli, Itır Saran, Deniz Tümerdem ile BİLGİ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Berilsu Tarcan ve Hilal Menlioğlu üstlendi. Taze’19’da ahşap, metal ve mermer gibi malzemelerden üretilen askılık, sehpa, sandalye, puf, tabure gibi mobilyalar görülebilir.

31 öğrencinin tasarımları yer alıyor

Ürünlerin tasarlandığı Mobilya Tasarımı stüdyo dersinde, mobilya parçalarının tasarım ve üretim süreçlerini keşfetmeye odaklanılırken, Mobilya ve Modüler Sistemler stüdyo dersinde ise üniversite dışındaki atölyelerde usta ve tasarımcılarla birlikte çalışıldı.

Sergide Alara Altınören, Alper Tezgöçen, Ayse Tunç, Berşah Özbakır, Beyza Özmen, Bora Öztaş, Burcu Özgen, Ceren Koç, Derin Deryan, Doğa Dayıoğlu, Elif İkbal Er, Esra Nur Karahan, Eylül Tulçalı, Gözde Ergül, Hasan Oskay, İpek Gökgöz, İrem İzer, Işınsu Kaya, Kaan Öründü, Kerem Turan, Maria Kadıoğlu, Mehmet Tolga Bilgiç, Melike Akın, Melisa Öztürk, Olgaç Keskin, Öykü Uysal, Rümeysa Gündoğdu, Sümeyye Sancak, Tuğçe Yakup, Yağmur Tuna ve Yaren Boğa olmak üzere 31 öğrencinin tasarımları yer alıyor.

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#Taze19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi #etkinlik #İstanbul Bilgi Üniversitesi
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