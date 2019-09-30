Türkiye’nin en organik buluşması sona erdi. Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından 26 29 Eylül tarihleri arasında ‘Zindelik ve Denge’ teması ile 10’uncu kez düzenlenen 180 firmanın katıldığı ‘Doğal, ‘Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’, 20 ülkeden yaklaşık 17 bin ziyaretçi ağırladı.

Organik tarımda Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, “2018 yılında toplam 3 milyon ton organik üretim yapıldı ve yüzde 90’ı yurt dışına ihraç edildi. İhracat ise 600 milyon dolara ulaştı. Her yıl büyüyen fuarımız hem sektörün gelişimine katkı sağlarken hem de gerçekleşen ticari faaliyetler ile de ihracat anlamında ekonomiye katkı yaptı” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik ürünlere talep artıyor. Özellikle büyük şehirlerde ise bu tür ürünlere ulaşmak ise oldukça zor. İstanbul Fuar Merkezi’nde 10.’uncu kez düzenlenen Doğal, ‘Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’ organik severlerin buluşma noktası oldu. Yoğun ilginin olduğu fuar, önümüzdeki yıl Eylül ayında düzenlenecek.

Tüm bölgelerde yetişen şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünleri, anne-bebek ürünleri, vejetaryen-vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik ürünleri, doğal tedaviler-bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok ürünün yer aldığı Exponatura19, aynı zamanda aralarında ‘1992 Türkiye Güzeli ve Nefes Eğitmeni Özlem Kaymaz’, herkesin ilgi ile takip ettiği Dr. Fevzi Özgönül gibi sağlıklı yaşam sektörünün uzman konukları ve dikkat çekici konuları ile önemli konferanslara da sahne oldu.