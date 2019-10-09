Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açıldı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabilmektedir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonunun (IRF) teknik desteğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı kapılarını açtı.

Turhan, Congresium Ankara'daki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bu çağda yaşanan değişimlerin, başta ulaşım sektörü olmak üzere hayatın her alanına büyük ölçüde etki ettiğini söyledi.

Uluslararası standartlara uygun geliştirilen, birbiriyle entegrasyonu gözetilerek planlanan ve hayata geçirilen modern ulaşım ağına sahip olunduğunu ifade eden Turhan, bunu daha da geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Doğu ile batıyı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer alan Türkiye'nin, her daim gelişmesindeki en önemli anahtarlardan birinin ulaşım altyapısı olacağını belirten Turhan, "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabilmektedir. Dünya haritasındaki yerimizi de göz önüne getirdiğimizde, bölgemizdeki ulaştırma faaliyetleri için doğal lojistik üs görevi konumundayız." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'nin uluslararası ticaret açısından da stratejik noktada bulunduğuna işaret ederek, doğu ile batı ekonomilerinin birbiriyle olan etkileşiminin yine büyük oranda Türkiye üzerinden gerçekleştiğini, bu nedenle ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısını tamamlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Hem insanın yaşam kalitesini yükselteceklerini hem de Türkiye'nin imkanlarını küresel rekabete uygun hale getireceklerini söyleyen Turhan, bu kapsamda ulaşımın tüm modlarında bugüne kadar çok önemli mesafeler katettiklerinin altını çizdi.

Bakan Turhan, Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dev projelerin ülkeye çağ atlatıp, uluslararası arenada gücüne güç kattığını, yol, otoyol, köprü, tünel gibi çalışmaların ise bunların ana omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

- "Ulaştırmaya 17 yılda 750 milyar lira"

Turhan, köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından bölünmüş yollara, köprülerden tünellere bir yandan ulusal yol ağını yenileyip standardını yükseltirken, diğer yandan da Türkiye üzerinden doğu-batı, kuzey-güney istikametinde geçen uluslararası koridorları işlevsel hale getirdiklerini bildirdi. Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarına dikkati çekti.

Bu süreçte kara yolları üzerinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığındaki gelişimin adeta devrim niteliğinde olduğuna dikkati çeken Turhan, 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağının, bugün 27 bin kilometrenin üzerine çıkarak 77 ili birbiriyle bağlar hale geldiğini söyledi.

Turhan, bin 714 kilometre olan otoyol ağının son 17 yılda bin 322 kilometre artarak 3 bin 36 kilometreye çıktığını, konforlu ulaşım ve uzun ömürlü yollar için 68 bin 229 kilometrelik kara yolu ağının yüzde 38'inin BSK standartlarına ulaştırıldığını bildirdi.

- "YİD modeliyle 5 bin 556 kilometre otoyol yapmayı hedefliyoruz"

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 2035 yılına kadar toplam 5 bin 556 kilometre daha otoyol yapımını planladıklarını dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Bu projelerin 597 kilometrelik kesiminde yapım çalışmaları halen devam etmektedir. Üzerinde Osmangazi Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun tamamını 4 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açtık. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içeren Odayeri-Kurtköy kesimini trafiğe açtık. Kınalı-Odayeri ve Kurtköy–Akyazı kesimlerinde çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun içinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı 101 kilometrelik Malkara-Gelibolu kesimi, 96 kilometrelik Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu ve 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

- Dev projede ihale aşamasına geçiliyor

Bakan Turhan, ülkenin zorlu coğrafyası dikkate alındığında, tünel ve köprü yapımının daha önemli hale geldiğini belirterek, "Dünyada ilk olmak üzere tek geçişte, tek tünel halinde, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık, yakında ihale aşamasına geleceğiz." dedi.

Hızlı tren çalışmaları hakkında da bilgi veren Turhan, mevcut tren hatlarının yüzde 45'inin sinyalli hale getirildiğini, 2023'e kadar da yüzde 70'inin elektrikli sinyalli hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.