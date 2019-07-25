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Yaz akşamları Bilkent Center’da rengarenk yaz keyfi

Yaz akşamları Bilkent Center’da rengarenk yaz keyfi ile Ankaralı sinemaseverlerin adeta akınına uğradı

Etkinlik 25.07.2019, 10:34 25.07.2019, 13:12 Emir Yılmaz
Yaz akşamları Bilkent Center’da rengarenk yaz keyfi

Yaz akşamları Bilkent Center’da rengarenk yaz keyfi

Bilkent Center, yaz aylarında düzenlediği Açık Hava Sinema Geceleri ile Ankaralılara keyifli anlar yaşattı. Geçtiğimiz günlerde Bilkent Center’ın açık otoparkında gerçekleşen gösterimler, Ankaralı sinemaseverlerin adeta akınına uğradı.

Bu yıl yenilenerek birçok ulusal markayı bünyesine katan ve 20. yaşını kutlayan Bilkent Center, Ankaralıların yaz gecelerini renklendiriyor. Artık geleneksel hale gelen Açık Hava Sinema Geceleri’nde, sinemaseverler Yeşilçam’ın sevilen filmleri Gülen Gözler ve Yalancı Yarim’i izleme fırsatı buldu.

Bilkent Center’da Komedi Tufanı

Bilkent Center’ın açık otopark kısmında kurulan ekranda gerçekleşen ve yüzlerce sinemaseveri bir araya getiren gösterimlerde, Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı ve Türk sinemasının dev isimleri Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimlerin rol aldığı komedi filmi Gülen Gözler ile Türk sinema tarihinin mihenk taşları Emel Sayın ve Tarık Akan’ın başrol oynadığı Yalancı Yarim filmi Ankaralılara komedi dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte ayrıca alanda yer alan tasarım stantlarını da gezme imkanı bulan ziyaretçiler, film gösterimleri öncesinde alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Yaz akşamları Bilkent Center’da rengarenk yaz keyfi

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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