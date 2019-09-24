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Yerli ve milli üretim güzellik cihazları Ankara'da görücüye çıkıyor

Türkiye’nin en güzel buluşma noktalarından biri olan “Güzellik ve Bakım Fuarı”, 26-29 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenleniyor. 31. Kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Etkinlik 24.09.2019, 14:18 24.09.2019, 14:25 Ramazan Durmuş
Yerli ve milli üretim güzellik cihazları Ankara'da görücüye çıkıyor
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Türkiye’nin en güzel buluşma noktalarından biri olan “Güzellik ve Bakım Fuarı”, 26-29 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenleniyor. 31. Kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

31. Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı, 26 – 29 Eylül tarihleri arasında Ankara Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde yapılıyor. Fuar, Türkiye’nin dört bir yerinden gelecek ziyaretçisini bekliyor.

Güzellik sektörünü biraraya getirmeyi amaçlayan, yerli ve yabancı birçok markayı buluşturan, yeni teknolojilerin sergilendiği güzellik ve bakım fuarında ayrıca, yerli ve milli üretim güzellik cihazları görücüye çıkıyor.

Fuarda, dünyaca ünlü birçok marka, yeni ürünlerini, gelişmiş teknolojilerini dört gün boyunca sergileyecek. Alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler, diğer sektör profesyonelleri katılacak ve güzellik trendleri, yeni ürünler, yeni uygulamalar anlatılacak.

Güzellik ve Bakım Fuarını 31. kez düzenleyen TG Expo, portföy ve tecrübesini başkente taşımaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız; medikal estetik pazarının bütün dünyada, yılda ortalama yüzde 10 büyüdüğünü, Çin, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde büyümenin çok daha hızlı olduğunu belirtti ve şöyle konuştu; “Ülkemizde güzellik pazarının büyümesine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez Güzellik ve Bakım Fuarı yapıyoruz. İlkini İstanbul’da gerçekleştirdik.Beş yüz yirmi marka katıldı, çoğunluğu kadın olan yirmi üç bin yüz seksen ziyaretçi katıldı. Türkiye’nin bir çok şehrinden gelen güzellik merkezi işletmecileri ve güzellik akademisi öğrencileri, fuara akın etti. Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda, ziyaretçilerin kolay ulaşımını sağlamak amacıyla Ankara’yı tercih ettik. Ankara fuarı ile birlikte sektördeki fuar sayısını yılda ikiye çıkarıyoruz. Yabancı ziyaretçilerde yaşanan artış ve sektördeki B2B buluşması için önemli bir platform sağlıyoruz ve her yıl gelişerek uluslararası katılımı arttırmayı hedefliyoruz.”

#Güzellik ve Bakım Fuarı #Ankara Congresium #TG Expo #Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız
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