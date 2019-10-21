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Yöresel Lezzetler Fuarı 35.350 ziyaretçiyi ağırladı

Tüyap Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı ilk yılında 35.350 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Etkinlik 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 19.00’da sona erdi.

Etkinlik 21.10.2019, 09:19 21.10.2019, 09:33 Tuğçe Hanım
Yöresel Lezzetler Fuarı 35.350 ziyaretçiyi ağırladı

Tüyap Erzurum gıda ve yöresel lezzetler fuarı ilk yılında 35.350 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından T.C. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzurum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Erzurum Aşçılar Derneği ve KOSGEB’in destekleri ile hazırlanan ERZURUM GIDA VE YÖRESEL LEZZETLER Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı 20 Ekim 2019 Pazar saat 19.00’da sona erdi.

70’in üzerinde firma ve sivil toplum kuruluşunun katılımı ile hazırlanan ve gün boyunca devam eden etkinliklerle renklenen Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 5 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 38.350 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, gelecek fuarlarda tekrar bir arada olmayı diliyoruz.

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#Tüyap Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı #TÜYAP #etkinlik #fuar
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