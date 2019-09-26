ZUBİZU Alışveriş Günleri Binlerce Kişiyi Ağırladı

Türkiye’nin en iyi markalarının yer aldığı “ZUBİZU Alışveriş Günleri” 24 - 25 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM Meydan Fuaye’de gerçekleşti.

100’e yakın marka ve tasarımcının ziyaretçilerle buluştuğu ZUBİZU Alışveriş Günleri 24 – 25 Eylül’de Zorlu PSM Meydan Fuaye’de alışveriş severlerle buluştu. Yılın en sevilen etkinliklerinden olan “ZUBİZU Alışveriş Günleri” ünlü isimlerin ilgi odağı oldu.

ZUBİZU üyelerinin bir yandan alışverişlerini yaparken bir yandan da keyifli vakit geçirdikleri ZUBİZU Alışverişi Günleri’nde, ünlü isimlerin markaları da ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar sundu.

ZUBİZU Alışverişi Günleri; Akbank’ın ana sponsorluğu, Giybi, Kolay Depo, Siemens ve WMF’in co-sponsorluğu ve Antur organizasyonuyla gerçekleşti.