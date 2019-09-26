ZUBİZU Alışveriş Günleri Binlerce Kişiyi Ağırladı
Türkiye’nin en iyi markalarının yer aldığı “ZUBİZU Alışveriş Günleri” 24 - 25 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM Meydan Fuaye’de gerçekleşti.
Etkinlik 26.09.2019, 12:01 Tuğçe Hanım
Türkiye’nin en iyi markalarının yer aldığı “ZUBİZU Alışveriş Günleri” 24 - 25 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM Meydan Fuaye’de gerçekleşti.
100’e yakın marka ve tasarımcının ziyaretçilerle buluştuğu ZUBİZU Alışveriş Günleri 24 – 25 Eylül’de Zorlu PSM Meydan Fuaye’de alışveriş severlerle buluştu. Yılın en sevilen etkinliklerinden olan “ZUBİZU Alışveriş Günleri” ünlü isimlerin ilgi odağı oldu.
ZUBİZU üyelerinin bir yandan alışverişlerini yaparken bir yandan da keyifli vakit geçirdikleri ZUBİZU Alışverişi Günleri’nde, ünlü isimlerin markaları da ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar sundu.
ZUBİZU Alışverişi Günleri; Akbank’ın ana sponsorluğu, Giybi, Kolay Depo, Siemens ve WMF’in co-sponsorluğu ve Antur organizasyonuyla gerçekleşti.
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|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2