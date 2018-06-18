Evde Gizli Şeker Testi Yapabilirsiniz

Dr. Buğra Buyrukçu

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon kişi gizli şeker hastası . Tanısı konulmamış kişilerle birlikte bu sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Evde yapılacak 30 saniyelik “kraker testi” ile gizli şeker tespit edilebilebilir.

Şeker hastalığı nın başlangıcı olarak tanımlanan “ şeker intoleransı ” ya da halk arasındaki adıyla “ gizli şeker ” diyabetin de habercisi. Gizli şeker i olanların diyabete yakalanmaması için sağlıklı beslenme ve egzersiz büyük önem taşıyor. Verilere göre ülkemizde bugün yaklaşık 4 milyon kişi gizli şeker hastası. Tanısı konulmamamış hastalarla birlikte bu sayı daha da artıyor.

Bu Belirtiler Varsa Dikkat!

Sabahları yorgun kalkıyorsanız, yemek yedikten sonra üzerinize ağırlık çöküyorsa, bir şeyler yedikten sonra hızla acıkıyorsanız, son zamanlarda vücudunuzda et benleri çıkmaya başladıysa, diyet yaptığınız halde kilo veremiyorsanız, su içseniz yaradığını düşünüyorsanız, verdiğiniz kiloları hızla geri alıyorsanız, sizin de şeker intoleransınız olabilir…

Kişide gizli şeker olup olmadığının kan testi yapılmadan da öğrenebiliriz. Genetik uzmanı olan Dr. Sharon Moalem’in geliştirdiği ve sadece 30 saniye süren testi sizinle paylaşıyorum.

Tükürük ve Kraker İle Tespit Ediliyor

Ağzınızı mümkün olduğunca tükürük ile doldurun. Sadece tek bir tane tuzsuz kraker çiğneyin ve saniye tutun. Krakerin tadının ne kadar süre sonra değiştiğine dikkat edin. Bu değişim zamanını not ettikten sonra lokmanızı yutun. Eğer tadı değişmez ise 30 saniye sonra lokmayı yutun. Bunu iki kez daha tekrarlayıp üç sonucu not edin ve bunların ortalamasını alın. 14 saniye veya altında bir zamanda durdunuz ise şeker toleransınız yüksek demektir. Ancak 14 saniye üzeri ve 30 saniyeye yakın zamanlarda durduysanız toleransınız düşüktür. 30 saniyeye ne kadar yakın ise o kadar düşük olacaktır. Bu durumda detaylı kan testi için doktorunuza başvurabilirsiniz. Bu test, genlerinizin karbonhidratları nasıl parçaladığını belirleyen bir göstergedir. Buna göre diyetinizin belirlenmesi sağlanacaktır.