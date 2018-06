Bülent Ertekin

"II.Abdülhamit Han gitmeden bu ülke düzelmez" diyen; Şeyh, din alimi, ateist, Mason, Ermeni ve Rum çeteciler hep beraber "İttihat " ettiler, birleştiler.



Abdülhamit gitti...

9 sene sonra koca imparatorluk ta gitti.



Erdoğan da gider... Gider ama neler daha gider hiç düşündün mü?



Bugün Erdoğan karşısındaki cepheye bakmak yeterli ...



Şu anki muhalefet profili aynen o zamanki muhalefet korosunu aratmayacak şekilde âdeta dizayne edilmiş gibi...



Dindarından dinsizine, Yahudisinden Ermenisine, vatanseverinden hainine varıncaya kadar her kafadan sesin olduğu o zamanki muhalefet korosu;

sırf şahsi öfkesi, nefreti, kıskançlığı veya basiretsizliği yüzünden koca imparatorluğu param parça etti gitti..!

Aynen bu günkü muhalefetin oluşması gibi...

Ne acı değil mi?



Şimdi; bu günkü muhalefet gürühunun,



"ABDÜLHAMİD GİTSİN DE NE OLURSA OLSUN"

örneğinde olduğu gibi;



"ERDOĞAN GİTSİN DE NE OLURSA OLSUN"



moduna girmiş olmalarına



"TESADÜF" MÜ YOKSA "TEKERRÜR" MÜ DERSİNİZ?



Dini terminolojide tesadüf diye bir şey olmayacağına göre; "...hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi" demek gibi dini ve vicdani sorumluluğumuz vardır.



Bir gariplik var sanki...

Sanki 100 yıllık tiyatro yeniden sahnede...

Evet Erdoğan'da gider...

Ya sonra...!



II. Abdulhamid’in son zamanlarında karşısında yer almış olan; Elmalılı Hamdi YAZIR, Tevfik Fikret vb. kişilerin pişmanlığını yaşayarak aynı delikten iki defa ısırılan müslüman misali tarihin tekerrür etmesini hangi mü'min talep edebilir ki..?

İstemezsiniz elbet...



19 Temmuz 1909'da Ayasofya meydanında o zamanki Volkan Gazetesinin başyazarı Derviş Vahdeti, Mithat Paşa ile karşılaşır ve sorar; "Paşam! İstediğiniz oldu. Abdülhamid gitti. Şu an projeniz nedir, neler yapmayı düşünüyorsunuz?" Alınan cevap oldukça ilginçtir."Biz sadece Abdülhamid'i yıkmaya odaklanmıştık!." der...



Vicdan Azabının Ağırlığı;

Sultan Hamid hakkında malûm fetvayı hazırlayanlar içinde bulunan, tefsir sahibi Elmalılı Hamdi YAZIR;



''Hayatımda bu kadar ağır bir vicdan azabı çekmedim. Başıma ne geldiyse bunun manevî sillesidir. Gençlik saikasıyla bir iştir işledim...!



Allah beni affetsin!'' der.



Makalemizi, bugün YENİ AKİT te yazan, yazar Hacı ZENGİN in bugünkü yazısının son kısmından alıntı yaparak bitirelim.

Haftaya bugün seçim sonuçları çoktan belli olacak. Benim kaygım yok! Madem söz milletin, işte mühür de elimizde! Neye layıksak öyle yönetileceğiz! Zillete layıksak, yapanlara değil yıkanlara layıksak, ülkeyi dış güçlere peşkeş çekenlere layıksak yapacak bir şey yok! Ancak zafere layıksak, yıkana değil yapana, ülkemizi dünya liderlerinden yapmaya, mazlumların sığınağı olmaya ve onu ayağa kaldırmaya, güzel bir refaha layıksak işte o vakit yapacak çok şey var! Allah ülkemize daima hayırlı olanı nasip eylesin, kendisinden başkasına el açtırmasın, milletimizin her bir ferdine feraset, aydınlık, gönül ferahlığı, cömertlik nasip eylesin!

(HACI ZENGİN / YENİ AKİT)



Şimdi varın gerisini siz düşünün.!!!



KARAR SİZİN!

(ALINTI)



Selam ve dua ile.