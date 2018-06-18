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EVLENMEK İSTEYEN ÇİFTLER GELENEKSEL TOPLU NİKAH TÖRENİ İÇİN 31 TEMMUZ’A KADAR BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

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EVLENMEK İSTEYEN ÇİFTLER GELENEKSEL TOPLU NİKAH TÖRENİ İÇİN 31 TEMMUZ’A KADAR BAŞVURUDA BULUNABİLECEK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BU YIL DAR GELİRLİ 218 ÇİFTİN NİKAHINI ÜCRETSİZ KIYACAK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği toplu nikah töreni ile bu yıl 218 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği toplu nikah töreninde o yılın rakamlarını barındıran sayı kadar dar gelirli çiftin dünya evine girmesine aracı oluyor.

        

BAŞVURULAR BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla bu yıl gerçekleştirilecek olan toplu nikah töreninde, “bir ömür evet” demek isteyen çiftler için başvurular başladı.

Çiftler, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Halkla İlişkiler Bankosu’ndan 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek.

 

NİKAHI BAŞKAN TUNA KIYACAK

11 Ağustos’ta yapılacak toplu nikah töreninde çiftleri en mutlu günlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da yalnız bırakmayacak. Çiftlerin nikahını, Başkan Tuna kıyacak.

Büyükşehir Belediyesi, 1999 yılında 199 çiftin evlendirilmesiyle başlattığı ve gelenek haline dönüşen toplu nikahı ücretsiz gerçekleştirecek.

 

MASRAFLAR BÜYÜKŞEHİR’DEN

Evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık ve oturma grubu da hediye edecek olan Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli çiftlerin düğün masraflarının büyük bir bölümünü bu sayede karşılamış olacak.

Ankara il sınırları içinde yaşayan çiftlere ayrıca gıda ve kömür desteği de verecek olan Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunacak çiftlerde şu şartları arıyor:

-İkametgah il mühaberi,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Onaylı evlenme beyannamesi,

-Fakirlik ilmühaberi,

-Birer adet fotoğraf

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