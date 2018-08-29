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Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni çocuklar çok sevdi

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Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni çocuklar çok sevdi
Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralı çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni çocuklar çok sevdi.

23 Nisan 2017 tarihinde hizmete açılan müze, bugüne kadar 4-12 yaş grubu bin 975’i dezavantajlı öğrenci olmak üzere toplamda 23 bin 494 öğrenciyi ağırladı.

Çocuklara sevgi, saygı ve hoşgörü anlatılıyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Çocukların okul eğitimlerini destekleyici çalışmaların yapıldığı müzeye gelen her çocuğun gülerek ayrılması için özverili çalışmalar yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin geleceğin ışığı çocuklara anlatıldığı müzede, çocuklar yaşayarak öğreniyor.

Okullardan yoğun ilgi

Okul grupları tarafından rezervasyon ile gezilen müzede yaş gruplarına göre öğrenciler ayrılıp her yaş grubuna farklı eğitim programları uygulanıyor. Çocukların yoğun talep gösterdiği müzede 2019 yılı için de rezervasyonlarda yoğun talep yaşanıyor. Gün içinde 4 seans halinde eğitimlerin verildiği müzede çocuklar, 09.00, 10.45, 13.15, 15.00 saatlerinde eğitim programlarına alınıyor. Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik alanları, Bilim Merkezi ve Planetaryum’un bulunduğu müzede çocuklar birbirinden ilginç etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Etkinlik atölyesinde yapılan taş boyama, kumaş boyama, kukla gibi etkinliklerle de yaratıcılıklarını geliştiriyorlar.

Uzaylı miniklerin adresi

Yeni faaliyete başlayan Planetaryum alanında da öğrencilerin eğitimlerine başlandı. Alana gelen çocuklar ilk olarak uzay bilimleri hakkında uzman eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor.  Gruplar halinde gelen çocuklar, daha sonra özel tasarım filmlerle 360 derece görselleri inceleyip uzaya konuk oluyor.

Doğum günlerine ev sahipliği yapıyor

Müze eğitim, eğlence ve oyuncak satış noktasının yanı sıra Retro ve Dino temalı kafeler de doğum günlerine ev sahipliği yapıyor.

Çocuklara özel doğum günü paketiyle, sadece kafelerde parti yapma imkanı sunmayan belediye, aynı zamanda 75 dakikalık eğitim programlarıyla çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Doğum günlerini müze kafelerinde coşkulu bir şekilde kutlayan çocuklar, hem parti düzenliyor hem de tematik sınıflara girerek, doğum günlerini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.

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