Yenimahalle Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Evrensel Değerler Müzesi’nde LÖSEV Koleji öğrencilerini ağırladı.

Lösemi tedavisi gören 9-10 yaş grubu 24 çocuk, yapılan etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşarken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da minkleri yalnız bırakmadı.

Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi

Tedavilerine kısa bir ara vererek çocuk müzesinde gönüllerince eğlenen minik öğrenciler bol bol moral depoladı. LÖSEV’in çocuklarıyla Doğruluk ve Pinokyo alanında, Pinokyo canlandırmasını izleyen Başkan Yaşar da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar Vahşi Yaşam Alanı’nda hayvanlar alemini keşfederken, Pinokyo Alanı’nda doğru söylemenin önemini bir kez daha anladı.

‘Hayatımız Çocuklarımız’

Çocukları Yenimahalle’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve minik konuklarının heyecanına ortak olan Yaşar “Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında üretilen bu farkındalık projesine belediyemizin tümünde gönüllü olarak destek olmaktan, çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek açısından büyük önem veriyor ve mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız bu hastalık bulaşıcı olduğu için değil, dış ortamlarda bulunan mikroplardan korunmak için maske takıyor. Hepimiz bu durumun bilincine varmalıyız ve konuya hassasiyetle yaklaşmalıyız. Bu nedenle LÖSEV’in söylediği gibi ’Hayatımız Çocuklarımız’ diyorum” dedi.