Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk Kimdir?

Sosyal medya üzerinden yaptığı birbirinden eğlenceli paylaşımlarla fenomen olan Eylül Öztürk hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alan ve oğlu Alex ve eşiyle çektiği videoları büyük beğeni alan Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşındadır ve kiminle evlidir?

Bir dönemin en çok konuşulan ve kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Vine’da “Memeli Mestan” takma adıyla tanınan ve adından söz ettirmeye başlayan Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Çocukluğunu burada geçiren Eylül Öztürk, yaptığı bir açıklamada küçüklüğünden beri oyuncu olmak istediğini dile getirmiştir. Öğretmen olan annesi iş için Belçika’ya gönderilince onunla birlikte yurt dışına çıkan Eylül Öztürk, Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor. Ortaokul eğitimini Belçika’da tamamlayan Öztürk, Belçika’nın yerel bir tiyatro grubuna katılarak 5 yıl boyunca hem eğitim aldı hem de çeşitli oyunlarda rol aldı.

Bir süre sonra annesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Eylül Öztürk, İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde lise eğitimine başladı. Daha sonra Yeşilköy Anadolu Lisesi’ne transfer olan Öztürk, lise öğrenimi boyunca katıldığı müzik grubunda solist olarak şarkı söyledi. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanan Eylül Öztürk, üniversite eğitimi boyunca müzik ve oyunculuk kariyerine devam etti. Bir dönem yerel bir TV kanalında sunuculuk yapan Öztürk, dizi ve kliplerde de rol almaya başladı.

Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yapan Öztürk, 2014 yılında sosyal medya ve televizyonda yayınlanan bir reklamda yer aldı. Sosyal medyaya Vine ile adım atan Öztürk, “Memeli Mestan” rumuzuyla çektiği videolar ile kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaştı ve fenomen oldu. Bunun ardından 2014 yılı başlarında önce Beyaz Show’a ardından da 3 Adam’a konuk oldu. 2014 yılının sonunda, TRT ekranlarından yayınlanan Üstün Dökmen ile Yaşama Yerleşmek adlı programda oyuncu oldu.