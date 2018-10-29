Eyüphan Kaya; Sur Belediye Başkanlığı için müracaat edecek...

Açelya Aşkın / Editör

Yazarlarımızdan Eyüphan Kaya Ak Parti aday adayı olarak Sur Belediye Başkanlığı için müracaat edeceğini deklere etti.

Medrese ve Üniversite mezunu olup, İnsan Hakları Aktivisti, Eğitimci Yazar, Emekli Kimya Öğretmeni Kaya, Sur belediye başkanlığına müracaat etmesinin sebeplerinden bazılarını şöyle sıraladı;

*Şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir bir Şehremini olmak için,

*Belediyenin bütçesini iktisatlı ve uygun kalemlerde harcamak için,

*”Muhtarlar Meclisi” kurarak köy Muhtarı kadar köylülere yakın olmak için,

*Muhtelif projelerle dünyanın dikkatini UNESCO’NIN da katkılarıyla Sur ilçesine ve dolayısıyla Diyarbekir’e çevirmek için,

*Kültür ve inanç değerlerini sahiplenerek, tarihiyle barışık halde olan bir nesil yetiştirmek için,

*Tek bir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması için,

*Sur Eğitim-Öğretimini Dicle Üniversitesi ile işbirliği içinde mercek altına alıp, okulları cazibe merkezi haline getirip, birer saygın kurum haline getirmek için,

*Evlenmeyi teşvik ederek, mutlu yuvaların teşekkülüne mutlu ailelerin oluşumuna katkı vermek için,

*Sur ilçesine huzur ve mutluluk kazandırmak için,

*Bir belediyenin yapması gereken altyapı çalışmalarını aksatmadan, yol, su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi yaprak insanımızın yaşam kalitesine destek vermek için,

*Belediyenin varlık nedeni insana hizmet olduğunu ortaya koyarak, Belediye yönetiminin günlük politik meselelerle oyalanıp, enerji ve zamanın tüketileceği bir kurum olmadığını ortaya koymak için,

*Kürt vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerine daha gür bir sesle sahip çıkıp, her platformda dile getirmek için,

*En önemlisi de adil ve örnek bir yönetim modelini ortaya koyarak, bu vesile ile Sur ilçesinin ülke gündemine taşınması için,

….

Adaylığımız netleşirse, Sur İstişare Heyeti(SİH) gözetiminde bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapacağımızı bir takvime bağlayarak ortaya koyacağız inşallah.

Sur İstişare Heyeti(SİH), 10 günlük aktif çalışma ile; Esnaf, Sivil Toplum temsilcileri, Muhtarlar ve bazı ilgili kurumlardan oluşan 40 kişiden ibarettir. Bu konuda bana güvenip İstişarede yer alan tüm üyelere kamuoyu huzurunda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

“Niyet hayır akıbet hayır” diyor, Sur Belediye Başkanlığına talip oluğumu huzurunuzda beyan ediyorum.

Umarım hayırlı olur, keşke daha ehil bir aday çıksa da, ben sivil tolum alanında daha mega projelerle İslam Dünyasına, Ülkeme, Bölgeme, ve Şehrime, hizmet edeyim.

Şimdiden hayırlı olsun.