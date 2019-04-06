Facebook Türkiye'deki Reklam Verenlerden Vergi Almaya Resmen Başladı

Bir vakittir yaşama geçmesi ön görülen dijital reklamlardan aidat alınması, Facebook reklam verenlerin karşısına çıkmaya başladı. Dün bazı reklam verenler, Facebook reklam oturumunda daha evvel öne çıkardıkları reklamlara aidat yansıtıldığını fark etti.

Platformda yeni bir reklam yayınlamak isteyenler ise ödeme ekranında vergi ibaresiyle karşılaştı. Facebook, reklam paneline giriş yapanların Türkiye Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9. maddesi gereği Vergi Numarası girmesini istedi.

Bu arada Facebook, konuyla ilgili yayınladığı makalede reklamverenlere eğer bu numarayı girerlerse yüzde 18'lik kesintinin kendilerinden alınmayacağını da belirtiyor. Açılır ekranda geç seçeneğini tercih edenler ise otomatik olarak yüzde 18'lik kesintiye tabi tutuluyor.

Gönderiyi öne çıkarma esnasında bu ekranlarla kaşılaşan kullanıcıların yanı sıra bazı reklam verenler ise reklam panelinde borç ödeme işlemini gerçekleştirirken işletme bilgileri ekranıyla karşı karşıya kaldı.

Facebook konu hakkındaki makalesine dün erişemeyen kullanıcılar kısa bir panik anı yaşadı. Ancak bu yeni bilgilendirme makalesiyle birlikte dijital reklamcılar vergi sürecinin kapsamını kolayca kavradı. Facebook reklamlarına eklenen bu yeni özellik sayesinde dijital reklamcılıkta vergilendirmede resmi olarak hayatına başladı.

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