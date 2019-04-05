Fahriye Evcen’in Zor Anları

Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ile birlikte Cem Yılmaz’ın sahne aldığı gösteriyi izlemeye giden ünlü oyuncu Fahriye Evcen, kahkahalara boğuldu. Hamileliğinin 9. ayında olduğu bildirilen başarılı oyuncunun, Cem Yılmaz’ın gösterisinde çok gülmesi üzerine, bebeğinin tekmelemeye başlamasının ardından zor anlar yaşadı.

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncular Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen önceki gün Cem Yılmaz’ı izlemeye gitti. Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz yine formunun zirvesindeydi. Hamileliğinin 9. ayına girdiği bilinen Fahriye Evcen, gösteride kahkahalara boğuldu. Gösteriye çok gülen güzel oyuncu, gösterinin çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmayan Evcen, heyecanla bekledikleri bebeklerinin doğumuna çok az bir süre kaldığını açıkladı. Cem Yılmaz’ın gösterisinde çok güldüğünü söyleyen sevilen oyuncu, bir ara bebeğinin tekmelemesi üzerine endişelendiklerini de magazin muhabirleriyle paylaştı.

Gösterinin Son Dakikaları Zor Geçti

Gösteriden gülücükler saçarak çıkan çift, magazin muhabirlerini kırmayarak kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Muhabirlerin kendisine, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın fenomen olan “Güldürme, güldürme doğuracağım” esprisi hatırlatmasının üzerine, gösteriyi izlemeye gidip gitmeme konusunda eşi Burak Özçivit ile biraz tereddüt yaşadıklarını ancak dayanamayıp Cem Yılmaz’ı izlemeye geldiklerini ifade etti. Bebeğine 9 aylık hamile olduğu bilinen güzel oyuncu Fahriye Evcen’e gösteri sırasında zor anlar yaşayıp yaşamadığı sorulunca, “Valla bir ara tekmeledi, gösterinin son dakikaları biraz zor geçti, malum az kaldı.” şeklinde cevaplayan başarılı oyuncu muhabirlere teşekkür ederek evinin yolunu tuttu.

Doğmamış Çocuklarına Instagram Hesabı Açtı

Kısa bir süre sonra anne ve baba olma deneyimini tadacak olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, doğacak oğullarına Karan ismini vermişti. Ünlü çift, henüz bebekleri dünyaya gelmeden bu isimle Instagram hesabı açınca sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birine imza atmışlardı. İnternet kullanıcılarından bazılarının yoğun tepkisini çeken ve şaşkınlıkla karşılanan bu hareketin üstüne ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyada birçok sahte hesap olduğunu ve bunların önüne geçmek adına böyle bir karar alarak oğullarına Instagram profili oluşturduklarını söylemişti.