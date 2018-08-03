FAO Gıda Fiyat Endeksinde sert düşüş, Türkiye'de sert çıkışlar yaşanıyor

Halim Utlu / Gazeteci

Süt ürünleri, şeker, et,bitkisel yağlar ve hububatta,geçen Temmuz ayı itibarıyla sert düşüşler yaşanırken,düşüşlerin sebebinin, süt ürünleri ve şeker başta olmak üzere, tüm önemli ticaret maddelerinin fiyatlarında kayda değer azalmaların olmasından kaynaklandığı ileri sürülüyor..

BM Gıda ve Tarım Ögütü (FAO),Temmuz ayı gıda fiyat endeksini kamuoyu ile paylaşarak, endeksin 168.8 puan ortalamasında gerçekleşerek, Haziran’daki seviyesinin yüzde 3.7 altında izlendiğini belirledi ve bunun, geçen senenin son döneminden beri görülen en büyük aylık düşüş olduğuna dikkat çekti. Gıda Fiyat Endeksi, 2018’in ilk bölümünde istikrarlı olarak yükselmiş ve yılın ilk düşüşü Haziran’da kaydedilmişti. Endeks, belirli emtiaların uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin tamamının ölçümünden oluşuyor.

Türkiye'de gözden kaçmayan tespit ise hububat,bakliyat, şeker, kırmızı ve beyaz et, balık, bitkisel ve hayvansal yağ, sebze-meyve, süt fiyatlarında yaşanıyor. Kuru fasulye, nohut, barbunya, pirinç, kırmızı ve sarı mercimek, buğday, mısır, şeker, kırmızı ve beyaz et, balık,süt ve süt ürünleri,bitkisel ve hayvansal yağlarda fiyat artışları sürüyor ve artışların devam edeceği gözleniyor.

FAO Şeker Fiyat Endeksi'nde, yüzde 6 azalma var

FAO Şeker Fiyat Endeksi yapılan bilgilendirmeye göre; yüzde 6 azalma kaydederek, son 3 senenin en düşük seviyelerinden birinde gerçekleşti.Bu İnişin gerçek kaynağının, ikisi de önemli şeker üreticisi ülkeler Hindistan ve Tayland’da, üretim görünümünde izlenen iyileşmelerden ileri geldiği ifade ediliyor. Dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ithalatçısı olan Brezilya’da, ürün hacminin daha düşük gerçekleşeceği beklentisi ise uluslararası şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasına sebep oluyor.

Türkiye'de ise şeker fiyatını, pancara verilen yeni taban fiyat artışları ve şeker fabrikalarında çalışanların maaşlarında yapılan yeni düzenlemeler etkiliyor.Fabrikaların bir kısmının özelleştirilmesi,yeni düzenlemeler yapılması, sezonda üreticiye yapılacak ödemeler, şekerde fiyat endeksini yukarı doğru yönlendiriyor.

Ayçiçeği yağı, yükselme eğilimi gösteriyor

Son 6 aydır FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi’nde süren düşüşlerde, yeni bir gelişme izlenmiyor ve inişler devam ediyor. Endekste, yüzde 2.9 azalma kaydedilirken, Ocak 2016’dan beri gözlenen en düşük seviye gerçekleşmiş oluyor. Temmuz ayındaki aşağı yönlü eğilim, kısmen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari gerilimden etkilenen soya fasulyesi piyasasında izlenen zayıflığın yansımalarından kaynaklandığı konuşuluyor.

Öte yandan, biyodizel üreticileri kaynaklı talebin iyileşmesi ve Avrupa Birliği’nde ürün hacmine dair olumsuz beklentiler oluşması sebebiyle güçlenen ayçiçeği yağı değerleri, yükselme eğilimi gösteriyor.

Dünyada, Et ve Süt Ürünleri Fiyat Endeksi düşüşte

Yine dikkati çeken bir başka konu,FAO Et Fiyat Endeksi..Endeks, Haziran ayındaki değerinin yüzde 1.9 altında gerçekleşirken, Türkiye tam tersi bir durum yaşıyor ve et fiyatları, yükselme eğilimini sürdürüyor. Endeksin Haziran değeri, Brazilya’da tır şoförlerinin grevde olması sebebiyle yaşanan küresel sığır eti ihraç fiyat artışlarını yansıtma amacıyla, yukarı yönlü güncelleme yapılmıştı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de, yüzde 6.6 düşerek Temmuz’daki aşağı yönlü hareketin başını çekerken,Türkiye'de yükselme eğilimi sürdü ve nihayet,süt fiyatları 2. kez yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile süt ürünlerinde de yeni artışlar devreye girmeye başladı.Ama FAO'nun yaptığı belirlemelere göre; dünyada tereyağı ve peynir kotasyonlarındaki düşüşün, tam yağlı ve yağsız süt tozu kotasyonlarındaki düşüşten daha hızlı gerçekleştiği gözlemleniyor...

Hububat Endeksi, Haziran'daki seviyesinin, yüzde 3.6 altında oluştu

Türkiye'de gözden kaçmayan bir başka tespit ise hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanıyor. Kuru fasulye, nohut, barbunya, pirinç, kırmızı ve sarı mercimek,buğday ve mısırda fiyat artışları sürüyor ve artışların devam edeceği gözleniyor.

FAO Hububat Fiyat Endeksi'nin ise Haziran ayındaki seviyesinin, yüzde 3.6 altında oluştuğu görülüyor ve böylece bir önceki yılın aynı dönemindeki değerinden daha düşük gerçekleşmiş oluyor.

Hem buğdayın, hem de mısır ve pirincin ihraç kotasyonlarında düşüş izleniyor. Fakat buğday ve mısır değerlerinin, Temmuz ayı sonuna doğru yükselme eğilimi göstermeye başladığı, FAO yetkililerince ileri sürülüyor.

Dolar ve Avro'daki artışlar,biran önce kontrol altına alınmalı

Türkiye'nin özellikle mısır,bitkisel yağ ve soyada dışa bağımlı olması ve fiyatların yukarı yönlü eğilim göstermeye başlaması, büyük ve küçükbaş hayvancılık, tavukçuluk ile yem üretim sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Üstelik, Dolar ve Avro'daki kur artışları da,hem çiftçiyi,hem hayvan üreticilerini,hem tavukçuluk sektörünü ve hem de yem fabrikaları yöneticilerinin kara kara düşünmesine neden oluyor.

AB,ABD ve Suriye ile olan ilişkilerdeki olumsuz hava, Dolar ve Avro'da kur artışlarına sebep olurken, altın,faiz ve enflasyonun da yükselmesine sebep olabiliyor. Bunun önünün alınamamasının senaryolarını da, kimse düşünmek istemiyor.!..

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