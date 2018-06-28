FAO; şap ve koyun-keçi vebası, Asya’da son derece yaygın!..

Halim Utlu / Gazeteci

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orta, Güney ve Batı Asya’daki sınıraşan hayvan hastalıkları alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla, bir toplantı düzenledi.

Hayvancılığın ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığı Orta, Güney ve Batı Asya’nın birçok bölgesindeki geçim kaynaklarını etkileyebilecek olan hayvan hastalıklarını gündemde tutmayı amaçlayan ve alanında yapılan ikinci çok taraflı bu toplantı, İstanbul'da yapılıyor.

27 Haziran'da başlayan çok taraflı toplantının katılımcıları arasında Afganistan, İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan resmi veterinerlik kurumları başkanları ve diğer uzmanlar yer alıyor.

FAO Türkiye Temsilcisi Gutu, bu işbirliği girişiminden memnun

Hayvan hastalıkları alanında, Japonya Hükümeti’nin mali desteği ile yapılmakta olan bir dizi bölgesel toplantı çerçevesinde düzenlenen buluşma, FAO Afganistan Temsilciliği’nin önderliğinde gerçekleştiriliyor. Bu, Orta, Güney ve Batı Asya’daki sınıraşan hayvan hastalıkları alanında yapılan ikinci çok taraflı toplantı olarak dikkat çekiyor.

Bu çok taraflı toplantı, FAO ve paydaşlarının günümüzün sınıraşan hayvan hastalıklarını gündeme getirerek, konuya bölgesel düzeyde verilen önemi de gösteriyor. FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu , FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin sınıraşan hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması konusunda başlatılan bu işbirliği girişiminin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor.

Gıda yetersizliği ve fakir ailelerin yokluğa itilmesine yok açabiliyor

Gutu’ya göre, “Orta Asya’daki uzmanların komşu ülkelerdeki meslektaşlarıyla bir araya getiren toplantılar, bölgede hayvancılık olanakları ve gıda güvencesi üzerine daha güçlü iletişim kanalları geliştirilmesi bakımından hayati önem taşıyor.

”Sığırlar üzerinde etkili olan şap ve koyun ve keçilerde etkili olan küçük ruminant vebası (ya da koyun-keçi vebası) Orta, Güney ve Batı Asya’da son derece yaygın.

Bu hastalıklar yayıldığında, insanların hayatları ve ülke ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler ortaya çıkabiliyor. Örneğin koyun-keçi vebası, bu bölgelerde ortaya çıktığında hızlı bir biçimde kontrol altına alınmazsa, küçük ölçekli bir yetiştiricinin koyun sürüsünün tümüyle yok olmasına sebep olacak seviyede hasar vererek, gıda yetersizliğine ve halihazırda fakirlik içinde yaşayan ailelerin yokluğa itilmesine yok açabiliyor.

Hayvancılık, ülkelerin iktisadi kalkınmasında kilit rol oynuyor

İyi idare edildiğinde ise hayvancılık sektörü, ülkelerin iktisadi kalkınmasında kilit bir rol oynuyor. FAO ölçümlerine göre;

Pakistan’da hayvancılık, çoğunlukla süt üretimi kaynaklı olarak, zirai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 11’ini oluşturuyor. Ziraat Özbekistan’da GSYH’nin yaklaşık yüzde 18’ini, Tacikistan’da yüzde 25i’ini buluyor.

Daha iyi tasarlanmış hayvan gütme süreçleri, sürdürülebilir yemleme yöntemleri ve hastalık önleyici kontrol mekanizmaları yoluyla elde edilecek daha sağlıklı hayvancılık, sektörün GSYH’ye katkısını artırıyor ve milyonlarca daha fazla insan için gıda güvencesinin iyileştirilmesini sağlıyor.

İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan veterinerlik kurumları destekliyor

İki gün sürecek çok taraflı toplantı, Türkiye ve Afganistan’daki FAO temsilciliklerinin ortaklığında ve Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde düzenlendi. Bu çalışma, ayrıca, İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan resmi veterinerlik kurumları tarafından da destekleniyor ve FAO’nun sınıraşan hayvan hastalıkları ile hayvan kaynaklı insan hastalıkları alanında dünya çapında desteklediği girişimler çerçevesinde yapılıyor.

Orta, Güney ve Batı Asya’daki sınıraşan hayvan hastalıkları alanındaki toplantının açılış konuşmasını yapan FAO Afganistan Temsilcisi Tomio Shichiri, Japonya Hükümeti’nin bu toplantının düzenlenmesindeki katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek Gutu, Raouf, Rafieipoor, Humayun, Kamolzoda, Khudaybergenova ve Shichiri katılıyor.

“Birlikte, hayvanların kısıtlama olmaksızın geçiş sağladığı ülkeler arasında koordinasyon oluşturarak, hayvan sağlığını tehdit eden iklimle ilgili ve diğer beklenmedik olaylar karşısında dirençlilik inşa edebiliriz."diyor.

Toplantıya katılan uzman ve yetkililer arasında FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Afganistan Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık Genel Müdür Vekili Edris Raouf, İran Veterinerlik Örgütü Başkanı Dr. Alireza Rafieipoor, Pakistan Ulusal Gıda Güvencesi ve Araştırma Kurumu Eş Kıdemli Sekreteri Dr. Javed Humayun, Tacikistan Gıda Güvenliği Komitesi Başkanı Farhod Kamolzoda, Özbekistan Devlet Veterinerlik Komitesi Delegasyon Başkanı Sanam Khudaybergenova ve FAO Afganistan Temsilcisi Tomio Shichiri bulunuyor.