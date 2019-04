Fatih Terim: “Genel kurulda 10 dakika konuşmak isterdim” 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk futbolunun ekonomik durumu nedeniyle Dünya ve Avrupa futbolu arasındaki makasının giderek açıldığını söyledi. Olaylı genel kurulun takımı etkilediğini belirten Terim, "Teknik adam olmasam genel kurulda 10 dakika konuşmak çok istedim" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun olduğunu belirten Terim, "İlk yarı soldan çok gittik ancak sonuçlandırmayı ve son pas tercihini doğru yapamadık. Doğru ortalar da yapamadık ve gelen ortalarda da buluşamadık. Rakibimiz de 11 kişi ile defans yaptı. Bir ara Muslera'ya top gitmedi. Kenarlara iyi indik ama ortaları ve son pas tercihlerini doğru yapamadık. 18 dışına gelen toplarda iyi şut atamadık. Ama ilk yarıdaki oyundan memnunum" dedi.

"EMRE AKBABA'YI KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mariano, Fernando ve Emre Akbaba'nın performanslarını değerlendiren Terim, "Emre çok ağır bir ayak kırıklığı geçirdi. 4 ay sahalardan uzak kaldı. Onu kazanmak için uğraşıyoruz. Hem fiziksel hem de maç adaptasyonu için zamana ihtiyacı var. Süre vererek onu kazanmak istiyoruz. Onun mazereti geçerli. Mariano'nun ikinci yarı performansı iyiydi. Fernando bu sene sakatlıklarla boğuştu. Bir arıza sıkıntı nedeniyle performansı hep bölündü. Ben de istikrar adına 11'lerin fazla değişmesini istedim. Ama hem kulvarlarımızın fazla olması hem de sakatlılar ortaya çıkıyor. Şu anda sezona kupa ile beraber kalan haftalarda en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bu sorunların hepsine Mayıs ayı sonunda bakacağız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN İÇ MESELELERİNİ BASIN ÖNÜNDE AÇIKLIK GETİRMEM"

Genel kurulun takıma bir etkisi olup olmadığı hakkındaki soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, "Muhakkak ki bir rahatsızlık verecek hem oyunculara hem de bize. İlk başlarda oyuncu tarafında bir endişe söz konusu oldu . Sonra yönetim gereğini yaptı. İbrasızlık sorununa Galatasaray'ın iç meselesi ile ilgili bu konuda bir teknik adam olarak açıkçası medya aracılığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray'ın iç meselelerini basın yoluyla açıklama getiren biri değilim" yanıtını verdi.

"HAKEM GÖRMEK İÇİN VAR!"

Hakem Umut Meler'in performansını eleştiren Terim, "Onyekuru'nun bir pozisyonu var penaltı mı değil mi biliyorum. Luyindama'nın pozisyonunu pek izleyemedim ama maç içinde bana pek öyle gelmedi. Ömer Şişmanoğlu'nun dakika 31'de hakeme bir alkışı var. Hakem göremedi. Görmek için hakem var. Görmek için Riva'da oda var. Hak etmişse atılacak. Biz bu sene alışkınız kırmızı görmeye. Olmayan sarı kartı göremeye. Biz yokken herkes atıp tutuyor. Çok da konuşmak istemiyorum konuşunca ağır ceza yiyoruz. Yarı final veya final maçlarında pardon olmaz. Göremedim hiç olmaz. Görmedim diyorsunuz, o zaman şampiyonluğum mu gitsin? Fotoğraf çeken hakemi gebertiyorsunuz dürüstçe resim çektirdiği için. Yetenekli ve düzgün bir çocuk. Bizim bizden başka dostumuz yok diye bu yüzden söylüyorum her defasında" şeklinde konuştu.

"GENEL KURULDA KONUŞMAK İSTERDİM"

Türk futbolunun ekonomik durumu sonucu Avrupa ve Dünya futboluyla arasındaki makasın giderek açıldığını belirten Terim, "2015 yılındaki teknik adamlar toplantısında bütün görüşlerimi açıkladım. İşin teknik ve ekonomik kısmını açıkladım. Makas her geçen gün açılıyor bunu belirtiyorum. Bu ekonomik ortam böyle gitmez diyorum. Ama kimse bu adam böyle diyor ama neden gitmez diye sormuyor. Oturup buraları konuşmamız lazım. Ekonomik güç her şey. Önce her kulüp bütün dinamikleriyle naklen yayınsız bir şekilde kendi içerisinde oturup, "Biz nereye gidiyoruz" diye tartışmalıdır. Biri gelir biri gider ama olay değişmez. Son dönemde borçsuzluk kağıtları trend oldu. O başkan ve yönetimlerin de bir halini görün. Bunu yetiştirmek kolay değil. Ortaya çözümle beraber gelmemiz lazım. Örneğin Galatasaray'ın kendi meseleleri kendi içinde konuşulması lazım. Naklen yayın nedir mesela. O zaman 40-50 kişi de konuşmaz. Televizyona çıkacağım izleyin diyen de olmaz. Bir formül bulmak zorundayız. Gerçekçi olmak zorundayız. Ben birbirimizi idare etme zamanının geçtiğini belirtmek istiyorum. Ben de teknik adam olmasam genel kurulda 10 dakika konuşmak çok istedim. Şablonlar tablolar güzel ama bu böyle gitmez. Hep beraber birbirimizle konuşabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TERİM'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Terim, "Luyindama'nın cezası sonrası derbide aklınızda bir formül var mı?" sorusuna, "Ahmet ve Semih var o bölgede. Son tercihimiz Donk'ta olabilir" yanıtını verdi. Deneyimli hoca taraftara da yuhalamalar sonrası şu çağrıyı yaptı:

"Ancak ben taraftar ricada bulunmak istiyorum. Onların fedakarlıklarını anlıyorum. Rica ediyorum. Oyuncularıma ihtiyacımız var. Üzerinde Galatasaray arması olan bir oyuncuya ne ıslık ne de yuhalama gibi bir ceza vermesinler. Bu bize yakışmıyor. Taraftarın bize yardım etmesi lazım. Bu bize yakışmıyor."