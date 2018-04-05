Fatih Terim’in geçen ay medyada en fazla konuşulan teknik adam oldu

Nur Çelebi / Editör

Süper Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray’ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim’in geçen ay medyada en fazla konuşulan teknik adam olduğu belirlendi. Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdığı görüldü. İkinci sırada oynattığı futbol ve oyuncu seçimleri eleştirilere neden olan Aykut Kocaman yer alırken, açıklamaları ile gündemde olan deneyimli hoca ile ilgili yazılı basında 1,765 haber yer aldığı anlaşıldı. Geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan üçüncü teknik direktör ü ise Beşiktaş’a tarihinde Şampiyonlar Liginde ilk defa son 16 turuna kalma başarısı yaşatan Şenol Güneş olurken başarılı teknik adamla ilgili geçtiğimiz ay yazılı basında 1.735 haber çıktığı tespit edildi. Trabzonspor’un başında çıktığı maçlarda istenen sonuçları alamayan Rıza Çalımbay hakkında ise geçen ay yazılı basında 1.318 haber yayınlandığı saptandı.

Medyaya Beşiktaşlı futbolcular damga vurdu …

Geçtiğimiz Mart ayında medyada en fazla gündem olan futbolcular çoğunlukla Beşiktaş’tan çıkarken, Brezilya Milli takımına çağrılması sonrası transfer haberleri ile gündemi bir hayli meşgul eden Anderson Talisca hakkında yazılı basına 1,332 haber yansıdığı belirlendi. Fenerbahçe kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası almış olduğu 5 maçlık ceza ile gündemde olan Ricardo Quaresma hakkında 1.026 haber çıkarken, Beşiktaş forvetinde beklenen verimi gösteremeyen Alvaro Negredo hakkında ise yazılı basında 1.003 haber yer aldığı anlaşıldı. Süper Ligin ve Galatasaray’ın 26 golle en golcü ismi olan Bafétimbi Gomis ile ilgili geçen ay yazılı basına 1.318 haber yansırken, Trabzonspor’un tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz ile alakalı ise yazılı basında 1.095 haber çıktığı tespit edildi.