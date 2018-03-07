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Fatih Terim’in Şubat ayında medyada en fazla konuşulan teknik adam oldu

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Nur Çelebi

Süper Ligde Galatasaray son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yükselirken ilk yarının bitmesine bir hafta kala takımın başına geçen Fatih Terim’in Şubat ayında medyada en fazla konuşulan teknik adam olduğu ortaya çıktı. Medya Takip Ajansı Interpress’in  yapmış olduğu incelemeye göre, kariyeri başarılarla dolu tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basında 2 bin 94 haber çıktığı belirlendi. İkinci sırada zaman zaman eleştirilse de aldığı sonuçlarla Beşiktaş’ı yeniden zirve yarışına ortak eden Şenol Güneş yer alırken, özellikle yapmış olduğu açıklamalar ve yaşadığı gerginliklerle de gündemde olan deneyimli hoca ile ilgili yazılı basına 1.965 haber yansıdığı görüldü. Geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan üçüncü teknik direktörü ise Fenerbahçe’nin son zamanlarda hem oynadığı oyun hemde aldığı sonuçlarla pek çok kesimin hedefinde olan Aykut Kocaman yer aldı. Medyada hakkında oldukça fazla eleştiri  çıkan teknik adamla ilgili geçtiğimiz ay yazılı basında 1.926 haber yer aldığı tespit edildi.  Trabzonspor’un başına geçtikten sonra bir türlü istediği sonuçları alamayan Rıza Çalımbay hakkında ise geçen ay yazılı basında 1,301 haber çıktığı anlaşıldı.

En çok konuşulan başkan Mustafa Cengiz …

Araştırmaya göre Ocak ayında yapılan olağanüstü kongrede sürpriz bir şekilde başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yapmış olduğu çalışmalar ve açıklamalar ile Şubat ayında en fazla gündeme gelen başkan olmayı başardı. Geçen ay yazılı basına Mustafa Cengiz ile alakalı 860 haber yansıdığı belirlendi. İkinci sırada son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman yer alırken deneyimli başkan ile ilgili yazılı basında 817 haber çıktığı görüldü. Bu Mayıs ayında zorlu bir başkanlık yarışına girişecek olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ise son dönemde medyada pek görünmemesi dikkat çekti. Medyada her zaman en çok konuşulan isimlerden olan Aziz başkan ile ilgili geçen ay yazılı basında 642 haber yer aldığı saptandı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta hakkında ise geçtiğimiz ay yazılı basında 268 haber çıktığı tespit edildi.

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