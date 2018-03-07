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Fatima'nın Erkekleri 6 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdi

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Fatima'nın Erkekleri 6 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonunun yeni oyunu Fatima'nın Erkekleri ile perdelerini açmaya devam ediyor. Fatima'nın Erkekleri 6 Mart 2018'de Küçük Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi.

"Antikalar satın alınmayı bekleyen kötü hatıralardır sadece. Her şey el değiştirir. Ve el değiştiren her şeyin bir fiyatı vardır."

Ali Kemal Güven'in yazdığı oyunun yönetmeni Serkan Salihoğlu. Dekor tasarımında Emrah Kürekçi, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında ise Önder Ay imzası bulunmakta. Müziklerini Ömer Sarıgedik'in yaptığı oyunun metin süpervizörü Hasibe Kalkan.  

Oyun şöhretli bir Hollywood yıldızı olan Fatima'nın pırıltılar içinde görünen şöhretinin ardında saklanan acılar ve kayıplarla örülmüş yaşamına ışık tutarken; kaba ve acımasız bir baba yüzünden intihar eden erkek kardeşini, Türkiye'deki evinden kaçıp Amerika'da aşık olmasını ve kaybedişini, şöhret basamaklarını tırmanmasını, piyasanın acımasız prodüktörlerinden birisi haline gelmesini, oğlunun yarattığı hayal kırıklığını ve yaşlanmaya başlamasını sinematografik bir kurguyla anlatıyor. Oyundaki karakterlere Özlem Güveli ve Can Şıkyıldız hayat veriyor.

Fatima'nın Erkekleri 18 Mart Pazar gününe kadar Küçük Sahne'de izlenebilir. 


 


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