Fener Ol Kampanyası Resmen Başladı!

Fenerbahçe camiasında aylardır merakla beklenen “Fener Ol” kampanyasına nihayet start verildi. Uzun süren bekleyişin ardından sarı lacivertli yönetim, 4 Nisan Perşembe günü akşamı saat 19:07’de dev projenin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Ali Koç’un da bizzat yayında olacağı program FB TV’den naklen yayınlanacak. Milyonlarca Fenerbahçeli taraftarın büyük bir ilgiyle beklediği dev “Fener Ol” projesinde 31 Mayıs’a kadar hedef 500 milyon TL olarak belirlendi. Bütün sarı lacivertli camia tek bir hedefe kilitlendi.

Ekonomik açıdan zor dönemler geçiren Fenerbahçe’de, sarı lacivertli renklere gönül veren herkesin elini taşın altına koyma zamanı geldi çattı. Aylar öncesinden gerçekleştirileceği duyurulan ve proje başlangıç tarihi olarak 4 Nisan Perşembe günü seçilen “Fener Ol” kampanyası, FB TV’den düzenlenecek olan canlı yayınla kamuoyuna resmen duyurulacak. Yayın saati 19:07 olarak belirlenen programa katılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Başkanı Ali Koç, canlı yayında projenin detaylarını ve hedeflerini sarı lacivertli camia ile paylaşacak.

UEFA ile yapılan Financial Fair Play (FFP) anlaşmasının şartlarını sağlamakta güçlük çeken ve bu sezon mali açıdan büyük borç altında kalan Fenerbahçe’de Avrupa kupalarından men cezası yememek için başlatılan bir proje olan “Fener Ol” kampanyasında ilk hedef şimdiden açıklandı. 31 Mayıs tarihine kadar taraftarın sarı lacivertli olan kulübe desteklerinin 500 milyon TL olması bekleniyor.

Banka Hesaplarına Para Yatıracaklar

Fenerbahçeli ünlü isimlerin videolarıyla da desteklenecek olan “Fener Ol” projesinde, taraftarlara verilen banka hesaplarına gönüllerinden ne koparsa destekte bulunmaları bekleniyor. Öte yandan alınan karar doğrultusunda kampanyada belirli aralıklar dışında toplamda ne kadar para elde edildiğinin açıklanmayacağı belirtildi. Kanunen düzenlenen destek kampanyalarında üst sınırın 1 milyar TL olarak belirlenmiş olduğunu söyleyen sarı lacivertli yetkililer, 1 milyar TL toplanması durumunda kampanyanın fiilen son bulacağını sözlerine eklediler.

UEFA Men Cezası Kapıda

Fenerbahçelileri en çok endişelendiren, UEFA ile yapılan FFP sözleşmelerine uyma şartları. Söz konusu sözleşmenin şartlarına göre Fenerbahçe’nin UEFA’dan Avrupa kupalarına katılım konusunda men cezası yememesi için en az 62 milyon Euro toplaması gerekiyor. Ancak sarı lacivertli yönetim Fenerbahçe camiasından yaklaşık 80 milyon Euro tutarındaki 500 milyon TL bekliyor.