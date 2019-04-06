Fenerbahçe Beko Ve Anadolu Efes'in Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu

İSTANBUL Anadolu Ajansı - Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde play-off etabına kalan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in çeyrek final maç programları emin oldu.

Banal sezonu lider olarak bitirip, çeyrek finalde Litvanya takımı Zalgiris Kaunas ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk iki maçını 16 ile 18 Nisan'da Ülker Spor ve Aktiflik Salonu'nda oynayacak.

Sarı-lacivertliler, üçüncü maçta 23 Nisan'da Litvanya takımına misafir olacak. Gerekmesi halinde iki ekip serinin dördüncü maçında 25 Nisan'da yeniden Litvanya'da, beşinci maçında da 30 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalde İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşen Anadolu Efes ise ilk iki maçını 17 ve 19 Nisan tarihlerinde evinde, üçüncü maçı 24 Nisan'da dış sahada oynayacak.

İki ekip, gerekmesi halinde 26 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde serinin öbür maçlarında karşılaşacak.

Beş maçlık seri üzerinden oynanacak eşleşmede üç zafere erişen takım, ismini 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.