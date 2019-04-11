Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler belli olurken, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.

Beşiktaş - Başakşehir müsabakasında ise Cüneyt Çakır görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda göre alacak hakemler belli oldu. 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecekken,

Beşiktaş ile lider Başakşehir arasında oynanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan müsabakalarda hakem atamaları şöyle:

12 NİSAN CUMA Süper Lig'in 28. Hafta Maç ve Hakemleri

20.30 Bursaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 NİSAN CUMARTESİ Süper Lig'in 28. Hafta Maç ve Hakemleri

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Konyaspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 NİSAN PAZAR Süper Lig'in 28. Hafta Maç ve Hakemleri

13.30 Kayserispor - Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 E. Y. Malatyaspor - Alanyaspor: Serkan Çınar

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Ali Palabıyık

20.00 BB Erzurumspor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında?

Ali Palabıyık d. 14 Ağustos 1981, Ankara, FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve hoca.

Genç yaşlarda acemi olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken muhtelif sebeplerle amatör futboldan vazgeçerek 2000 senesinde hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik tecrübesini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz birlikteye biterken konut sahibi ekibe 3 konuk ekibe ise 2 sarı kart göstermiştir.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci hakemi olarak çıkmıştır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik tecrübesini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Gizemi Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşma ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve konut sahibi ekibe 4 konuk ekibe ise 3 sarı kart göstermiştir.

2015 seneyi için söylenen FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk defa yer almıştır.