Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Spor 17.07.2019, 20:49
Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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