Svetlana Williams

Süper Ligde zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, Fenerbahçe Mart ayının en fazla konuşulan futbol takımı oldu. Geçen ay oynadığı Beşiktaş kupa ve Galatasaray lig maçlarının yanı sıra yapılan karşılıklı açıklamalarla iyice kızışmaya başlayan başkanlık seçim yarışı haberleri dahil Sarı Lacivertli takımla ilgili yazılı basına geçen ay 10 bin 524 haber yansıdığı belirlendi. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin önünde yer alan Galatasaray medyada geçen ay en fazla konuşulan ikinci takım olurken, UEFA’dan gelebilecek olan ceza, başkanlık seçimleri ve transfer haberleri dahil geçen ay Sarı Kırmızılı takım ile ilgili yazılı basında 9 bin 757 haber yer aldığı anlaşıldı.

Şampiyonlar Ligine veda edilmesinin ardından lige dönen Beşiktaş, hakkında ise geçen ay boyunca yazılı basında toplam 8 bin 879 haber çıktığı tespit edildi. Geçtiğimiz ay takımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle seçim kararı alınan ve oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray mücadelelerinden yenik ayrılan Trabzonspor ile alakalı yazılı basında 7 bin 125 haber yer aldığı saptandı. Dört büyük takımdan sonra medyada en fazla haberi çıkan takım Konyaspor olurken, teknik adam değişikliğine giden Yeşil Beyazlılar ile ilgili yazılı basına 4 bin 523 haber yansıdığı görüldü.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN ZİRVEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz ay medyada en fazla haber olan kulüp başkanı Aziz Yıldırım olurken Interpress’in incelemesine göre tecrübeli başkan uzun bir aradan sonra yeniden en çok konuşulan başkan olmayı başardı. Aziz Yıldırım ile ilgili geçen ay yazılı basında 1.091 haber çıktığı belirlendi. Fenerbahçe’nin önümüzdeki ay yapılacak olan kongresinde başkan adayı olduğunu açıklayan Ali Koç hakkında da yazılı basına 586 haber yansıdığı saptandı. Mart ayında adından sıkça bahsedilen bir başka kulüp başkanı Mustafa Cengiz olurken geçen ay yazılı basına Mustafa Cengiz ile alakalı 984 haber yansıdığı anlaşıldı. Beşiktaş başkanı Fikret Orman yapmış olduğu açıklamalar ile geçen ay yazılı basında hakkında çıkan 773 haberle yer aldı. Olağanüstü Kongre kararı alarak seçim sürecini başlatan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile alakalı ise geçtiğimiz ay yazılı basında 634 haber yayınlandığı tespit edildi.