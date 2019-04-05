FenerBahçe Moral Yemeğin'de Bir Arada

Fenerbahçeli futbolcular, ligde bu hafta dış sahada oynayacakları Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ankaragücü Maçı evveli moral yemeğinde toplandı.

Ulusal maçlar ve mahallî tercihler nedeniyle ara verilen lige Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ankaragücü karşılaşması ile dönecek olan Fenerbahçe, Ataşehir'deki bir mekanda tertip edilen kahvaltı organizasyonuyla toplandı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın organize ettiği kahvaltıya Başkan Ali Koç'un yanı gizeme İdare Heyeti Abonesi Selahattin Baki, Atletik Direktör Damien Comolli, Yönetimsel Menajer Volkan Ballı ve futbolcular ile teknik kurul da katıldı.