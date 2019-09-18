Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda sponsorluk anlaşması

Spor 18.09.2019, 17:07
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda sponsorluk anlaşması
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Kafkas Mücevherat arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

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