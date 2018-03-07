Açelya Aşkın / Editör

Süper Ligde zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, Fenerbahçe Şubat ayının en fazla konuşulan takımı olmayı başardı. Özellikle son maçlarda üst üste yaşadığı mağlubiyetler ve başkanlık yarışı ile ilgili haberler dahil Sarı Lacivertli takımla ilgili yazılı basında geçen ay 9 bin 164 haber çıktığı belirlendi.

En çok konuşulan ikinci takım Beşiktaş …

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih deplasmanında aldığı ağır mağlubiyet sonrası ligde peş peşe oynadığı zorlu maçlardan başarı ile çıkmasını bilen Beşiktaş, medyada en çok konuşulan ikinci takım olurken, Siyah Beyazlı takım ile ilgili geçen ay yazılı basında 8 bin 791 haber yer aldığı görüldü. Geçtiğimiz ay özellikle yeni yönetimin mali konularda yapmış olduğu çalışmalar ve takımın ligde peş peşe aldığı güzel sonuçlarla liderliğe yükselen Galatasaray ile alakalı yazılı basına 8 bin 234 haber yansıdığı tespit edildi. Süper Ligin ikinci yarısına büyük umutlarla başlamasına rağmen bir türlü istediği sonuçları alamayan ve zirveden iyice uzaklaşan Trabzonspor hakkında ise geçen ay yazılı basında 5 bin 839 haber çıktığı belirlendi.

Konyaspor medyada en çok konuşulan 5. takım …

Şubat ayında dört büyük takımdan sonra medyada en fazla gündeme gelen takım Konyaspor olurken, bir türlü istediği sonuçları alamayan ve ligin alt sıralarında yer alan Yeşil Beyazlı takım ile ilgili yazılı basında 5 bin 337 haber yayınlandığı anlaşıldı. Ligin şampiyon apoletli takımı Bursaspor iyi başladığı ligde almış olduğu kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi olurken geçtiğimiz ay Yeşil Timsahlar ile ilgili yazılı basında 4 bin 774 haber yer aldığı tespit edildi. Süper Lige bu sezon kötü bir giriş yapan ancak sonrasında hızla toparlanan Gençlerbirliği ile ilgili de yazılı basına 4 bin 264 haber yansıdığı saptandı. En dikkat çekici durum ise ligin zirvesinde puan puana şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir takımının geçen ay yazılı basında sadece 2 bin 416 habere konu olması oldu.