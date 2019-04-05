Fenerbahçe Ulaşıma Kapalı!

Fenerbahçe’de aylardır beklenen “Fener Ol” projesinden önce yaşanan gelişmeler, spor gündemine bomba gibi düştü. 4 Nisan Perşembe akşamı saat 19:07’de FB TV’den canlı olarak gerçekleştirilecek olan “Fener Ol” kampanyasının tanıtımında önce, Fenerbahçe dış dünyaya kapılarını kapattı. Sarı lacivertli kulübün başta resmi internet sitesi olmak üzere, Twitter, Instagram, Youtube, Facebook sosyal mecralarında bulunan bütün hesapları askıya alındı.

Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeler sarı lacivertli taraftarları da şaşkına uğrattı. Fenerbahçe resmi yayın organı FB TV’nin de yayınının kesildiği ilginç kampanya hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin en işlek mekanlarda bulunan Fenerium şubelerinin de camları karartılmış durumda. Bununla birlikte sarı lacivertlilerin efsane futbolcuları LefterKüçükandonyadis ve Alex de Souza’nın İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda bulunan heykellerinin üzeri de siyah örtü ile kaplandı.

Fenerbahçe’de İlgi Çeken Karartma

Sarı lacivertli kulübün resmi yayın organlarındaki içeriklerin askıya alınması, bütün sosyal medya hesaplarının dondurulması ve FB TV’nin yayın akışının durdurulması, Fenerbahçe camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Fenerbahçeli yetkililerden henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Fenerbahçe’nin bu hareketinin spor medyasının yorumuna göre 4 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek olan “Fener Ol” kampanyasına yönelik bir farkındalık çalışması olduğu düşünülüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un FB TV ekranlarından bizzat kamuoyuna duyuracağı “Fener Ol” projesi öncesi, kampanyaya dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulunulduğu iddia ediliyor.

Öte yandan sosyal medya gündemine de bomba gibi düşen bu hareket, sarı lacivertli renklere gönül vermiş taraftarlar tarafından farklı bir şekilde yorumlandı. Fenerbahçe’nin tüm iletişim kanallarını kapatması sosyal medya kullanıcıları tarafından 4 Nisan 2015 tarihinde Süper Lig’de oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kafilesinin İstanbul’a taşıyan otobüsün kurşunlanmasıyla ilgili olduğu iddia edildi.

Fener Ol Kampanyası Nedir?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 4 Nisan Perşembe akşamı saat 19:07’de FB TV ekranlarından açıklayacağı Fener Ol projesi merakla bekleniyor. Bu sezon mali krizlerle boğuşan yönetim, takıma ekonomik kaynat yaratmak amacıyla sarı lacivertli renklere gönül vermiş tüm taraftarların katılabileceği maddi destek projesini hayata geçiriyor. Buna göre 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Fenerbahçelilerden toplanacak olan desteğin, 500 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.