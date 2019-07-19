Fenerbahçe yeni sezon formaları

Spor 19.07.2019, 11:31
Fenerbahçe yeni sezon formaları

Fenerbahçe’de yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Lansmandan sonra konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe için çok farklı geçeceğini söyledi.

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