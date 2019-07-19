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Fenerbahçe yeni sezon formaları
Spor
19.07.2019, 11:31
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Fenerbahçe’de yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Lansmandan sonra konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe için çok farklı geçeceğini söyledi.
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#ankara tren
#protesto
#Varlık barışı 6 ay uzatılıyor
#taksici
#genç kız
#sigorta
#50 yaralı
#Kaçak göçmen operasyonunda 35 kişi yakalandı
#Vandaki kazanın bilançosu: 17 ölü
#günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri
#havalimanı
#Genel Af Ne Zaman Çıkacak
#ekonomi haberleri
#18 Temmuz Günün Özeti
#zam
#hava harekatı
#deniz depboylu iletişim
#günün önemli haberleri
#mamak ilçe haberleri
#saat kaçta