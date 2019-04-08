Fenerbahçe’de Gözler Derbiye Çevrildi

Bu hafta Ankaragücü deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe’de gözler gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisine çevrildi. Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, “Kadıköy’de Galatasaray derbileri bayram gibi geçer” diyerek ezeli rakibine adeta gözdağı verdi. Taraftarların da maça oldukça iyi hazırlanacağını belirten Yanal, zorlu mücadele hakkında umutlu konuştu.

Ankaragücü ile Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaşan Fenerbahçe, zorlu 90 dakikanın sonunda maçtan 1 puanla ayrıldı. Derbi öncesi bu deplasman maçının önemli olduğunu vurgulayan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında spor muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bu sezon Fenerbahçe’nin sportif anlamda yaşadığı kötü gidişe dur demesi için göreve getirilen Ersun Yanal Ankaragücü maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son vuruşlarda etkisiz kalmaları yüzünden sahadan 3 puanla ayılamadıklarını belirten Yanal, bu maçta yaşadıkları en büyük sorunun gol olduğunu açıkladı. Takımının gol pozisyonuna girerken hiçbir sorun yaşamadığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonları sonlandırırken büyük sıkıntı çektiklerini ifade etti. “Gol atmalıyız ancak biz bu konuda becerikli değiliz” diyerek takımı adına özeleştiride bulunan kurt teknik adam, takımının Ankaragücü müsabakasında 11 – 12 net gol pozisyonuna girdiğinin altını çizdi.

Geride kalan müsabakanın, bu sene gösterdikleri performansın adeta bir özeti olduğunu kaydeden teknik direktör Ersun Yanal, gelecek hafta ligde karşılaşacakları Galatasaray derbisi hakkında da basın muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

“Kadıköy’de Galatasaray Derbileri Bayram Gibi”

Ankaragücü maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, bu maçın geride kalmasıyla gözlerin Galatasaray derbisine çevrildiğini belitti. Kadıköy’de oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi umutlu konuşan deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Galatasaray derbilerinin adeta bayram gibi geçtiğini dile getirdi.

“Kadıköy iyi hazırlanır” diyerek sarı lacivertli taraftarlara da güvendiğinin altını çizen Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak derbide, taraftarın ortaya koyacağı atmosferin oyuncular üzerinde bambaşka bir etki yaratacağını ifade etti.

Oyuncular Kendilerine Güveniyor

Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, derbide futbol bayramı yaşatacaklarının altını çizerek 20 yıllık geleneği sürdürmek istediklerini ifade etti. Öte yandan Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Valbuena da üstünlüklerini devam ettirmek istediklerini ve itici gücün taraftarları olacağını dile getirdi.