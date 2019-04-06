Fenerbahçe’de Kritik Dönem Öncesi Moral Kahvaltısı

Süper Lig maratonunda yavaş yavaş sonlara doğru gelinirken, Fenerbahçe’de kritik maçlar öncesi moral depolanıyor. Ligde önce Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Sarı Kanarya, bu maçtan galibiyetle dönüp evinde ağırlayacağı ezeli rakibi Galatasaray’a da şampiyonluk yolunda çelme takmak istiyor.

Bu kritik maçlar öncesinde takımın moralini üst seviyede tutmak için harekete geçen sarı lacivertli yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz gün kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ali Koç’un da katılım gösterdiği kahvaltıda yüzlerin gülmesi, sarı lacivertli yönetimi sevindirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın isteği üzerine Fenerbahçe yönetimi tarafından organize edilen kahvaltıya bütün futbolcular katıldı. Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşılacak olan zorlu MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönme hesaplarını yapan Sarı Kanarya, bu sezon ligi bitirebildikleri en iyi yerde bitirmek için kolları sıvadı.

Süper Lig maratonunda geriye kalan 8 haftada 8 galibiyet parolasıyla yeşil sahalara çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcular, ilk hedef olan MKE Ankaragücü maçını kayıpsız geçmek istiyor. Bu amaçla yönetimin ve teknik heyetin büyük desteğini gören sarı lacivertli futbolcular, geçtiğimiz gün teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Moral depolamak amacıyla düzenlenen kahvaltıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Fenerbahçe spor kulübü sportif direktörü DamienComolli ve idari menajer Volkan Ballı da katılım gösterdi.

Hedef 8’de 8

Ersun Yanal’ın tekrar Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından takımdaki moral ve motivasyon en üst seviyeye çıkarıldı. Her zaman sportif başarının önce takım içindeki arkadaşlık ve dostluğun kazanılmasından sonra geldiğini belirten Yanal, düzenlenen kahvaltı sırasında tek tek bütün oyuncuların yanına gitti.

Takım içindeki kaynaşmayı pekiştiren teknik direktör Yanal, bu hafta sonu ligde karşılaşacakları zorlu MKE Ankaragücü deplasmanında öğrencilerinden üst düzey performans beklediğini yineledi.

Alper’in Yeni İmajı

Performansını geliştirerek tekrar ilk 11 tahtasına ismini yazdırmayı amaçlayan Alper Potuk yeni bir saç imajı yaptı. Sarı lacivertli yönetim tarafından düzenlenen moral kahvaltısında hafif beyaza boyatılmış saçlarıyla arkadaşlarının karşısına çıkan Potuk’un yeni görüntüsü takımda şaşkınlık yarattı.