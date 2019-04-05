Fenerbahçeli Savunma Oyuncusu Roman Neustadter’den Alman Basınına Açıklamalar

Fenerbahçe’ye transfer olduğundan bu yana kendisiniden beklenilen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Roman Neustadter Alman spor basınına samimi açıklamalarda bulundu. Schalke 04’ten Fenerbahçe’ye transfer hikayesini, 2018 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını değerlendiren Rus stoper, ilgi çekici yorumlar yaptı.

Gündem yaratacak açıklamalara imza atan Fenerbahçe’nin 31 yaşındaki Rus savunma oyuncusu, daha önce forma giydiği Schalke 04 kulübündeki günleri hakkında da kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi. Hem Alman taraftarları hem de Fenerbahçeli taraftarları yakından ilgilendiren bu açıklamalarda yaptığı çarpıcıı değerlendirmeler gündem yaratacak cinsten.

Schalke 04 Taraftarına Gönderme

İlk olarak Almanya’daki futbol kariyeri hakkında sorulara cevap veren Rus savunmacı, Alman kulübünde forma giydiği dönemde takımın kötü gittiği zamanlarda kendisinin günah keçisi olarak ilan edildiğini savundu. Kendi oyun stili sebebiyle Alman taraftarlar tarafından her kötü dönemde hedef gösterilen futbolcu olduğunu belirten Roman, taraftarla aralarındaki uyumsuzluğa da sert ifadeler kullandı.

Schalke 04 taraftarlarının kendisine eleştiri yapmadığını ve yaptıkları tek şeyin sadece hakaret etmek ve bel altı vurmak olduğunu söyleyen Rus futbolcu, koşu stili veya başka bir özelliğinin kendine has bir durum olduğunu ifade etti.

“Gelmiş Geçmiş En Yetenekli Oyuncu”

Her zaman en iyisini yapmaya gayret eden bir futbolcu olduğunu söyleyen Roman, gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu olmadığını bildiğini, bir GennaroGattuso veya AndreaPirlo olmadığını açıkladı. Gerçek bir takım oyuncusu olduğunun altını çizen Roman, kendisine karşı neden negatif bir algı oluşturulduğunu anlamakta güçlük çektiğini kaydetti.

“Fenerbahçe’ye Gitmek Aldığım En İyi Karar”

Almanya’daki olumsuz koşullardan uzaklaşarak Fenerbahçe’ye imza atmasının, futbolculuk kariyerinde almış olduğu en iyi karar olduğunu söyleyen savunma oyuncusu, Alman takımında kimseye karşı küs olmadığını ama bazı sözlerin açıklıkla dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası Finallerinde Rusya’nın kadrosunda olmaması hakkında da açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, başlarda bu durumu kabullenmekte epey zorluk çektiğini ancak Rusya’nın turnuvadaki performansından dolayı herkes gibi o da büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.