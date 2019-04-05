Fenerbahçe’nin File Bekçisi Yeni Hedefi Açıkladı!

Fenerbahçe’nin deneyimli file bekçisi Harun Tekin, Süper Lig’de geride kalan 8 haftada bütün maçları kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek 8’de 8 yapma hedeflerinin olduğunu açıkladı. Sezon başında Bursaspor’dan transfer edilerek sarı lacivertli formayı üzerine geçiren kaleci Harun Tekin, Galatasaray derbisinde de 20 yıllık seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal’ın takımın başına geçirilmesinin ardından takımda pozitif bir hava oluştuğu biliniyor. Bu havayı devam ettirerek Süper Lig’de geride kalan 8 maçın her birinde galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklarını söyleyen Harun Tekin, milli araya galibiyet alarak girmenin kendilerine iyi bir moral kaynağı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer edilen 29 yaşındaki kaleci, takımdaki çalışmanın çok iyi olduğunu ve milli arayı iyi değerlendirdiklerini açıkladı.

“Kalan 8 Haftada 8 Galibiyet”

Fenerbahçe kulübünün bu sezon gösterdiği performansı tam anlamıyla hayal kırıklığı olarak nitelendiren deneyimli kaleci, sarı lacivertli renklere gönül vermiş taraftarları mutlu etmek için ligde geriye kalan 8 maçın her birine galibiyet almak için çıkacaklarını ifade etti. Bunu yanında Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Tekin, içeride 20 yıllık bir serilerinin olduğunu ve bu 20 yıllık seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Merakla beklenen derbi öncesi zorlu Ankaragücü maçına çıkacaklarını hatırlatan başarılı kaleci, hedeflerinin ilk olarak bu maçı kazanmak olduğunu açıkladı. Taraftara karşı borçlu hissettiklerini dile getiren Tekin, kalan maçların tamamını kazanarak onlara teselli hediyesi vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Yeni Sezonda Hedef Şampiyonluk

Fenerbahçeli file bekçisi Harun Tekin, gelecek sezonda hedeflerini şampiyonluk olduğunun altını çizdi. Bursaspor dönemlerinden şampiyonluğun tadını genç yaşlarında tattığını ifade eden Tekin, Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamanın doğal olarak bambaşka bir his olduğunu söyledi. Bunun yanında teknik direktörleri Ersun Yanal hakkında da açıklamalarda bulunan Harun Tekin, Ersun Yanal’ın takıma gelişinin takımı olumlu etkilediğini vurguladı.

Fenerbahçe’nin başarısı için Volkan Demirel ile birbirlerine sürekli destek olduklarını ifade eden deneyimli eldiven, penaltılardaki kurtarışlarının sırrının hislerini kullanmak olduğunu söyledi.