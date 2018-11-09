Fethi Yaşar, 11’inci Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürk Kültür Merkezi’nde EGEM Platformu tarafından düzenlenen 11’inci Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı.

Program, Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Mehteranların ardından sahneyi Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kuva-i Zeybek Ekibi devraldı.

“Egeli olmak bir ayrıcalıktır”

Başkan Yaşar ise Ege’nin eşsiz doğasını, turizmini, sanatını, ticaretini, sanayisini, sosyal ve kültürel hayatını tüm yurttaşların görmesi gerektiğini vurguladı. Kendisi de Egeli olan Yaşar “Biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu cumhuriyeti hep beraber yaşatmak boynumuzun borcudur. Ege, bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır. Bugün burada bir Egeli olarak hemşerilerimle bir arada olmaktan, Ankaralı vatandaşlarımıza Ege’nin kültürünü geleneklerini ve muhteşem tatlarını tanıtmaktan onur duyuyorum. Egeli olmak bir ayrıcalıktır” diye konuştu.

8 il Ankara’da buluştu

Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan gösteriler, protokol konuşmalarıyla devam etti.

İzmir Kültür, Yardımlaşma Dayanışma Derneği ve Egem Platformu DönemBaşkanı Yasin Aksu da “Hep inandım ki; insanın memleketi doğduğu değil, doyduğu yerdir denilmesine karşın doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara sahip çıkmak hem kendimizin hem de çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Ankara ve çevre illerden gelecek vatandaşlar;Bu yıl İzmir’in ev sahipliği yaptığı ve 4 gün sürecek olan etkinliklerde 11 Kasım Pazar gününe saat 20.00’a kadar kültür, sanat, sosyal özellikler gibi her yönüyle Ege'yi tanıyacak.