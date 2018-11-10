Fethi Yaşar, Ankara Baro Başkanlığı’na seçilen Avukat Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni dönemde Ankara Baro Başkanlığı’na seçilen Avukat Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret etti.

Çalışmalarında başarılar dileyen Yaşar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konularında Sağkan ile sohbet etti.

‘Ankara Barosu ile ortak çalışmalara imza attık’

Kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Yaşar “Yenimahalle Belediyesi olarak Ankara Barosu ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Kurumların uyum içerisinde çalışması vatandaşa etkin ve kaliteli hizmet olarak yansımaktadır. 2015 yılında şiddet gören kadınlarımıza destek olmak için baro ile ortaklaşa yürüttüğümüz projenin sonucunda açmış olduğumuz Kadın Sığınma Evi ile onlarca kadına ve çocuğa sıcak bir yuva kurmuş olduk. Alanında uzman yöneticilerin eşliğinde şiddet mağduru kadınların yaşadıkları sıkıntılı süreci bir nebze de olsa hafifletmeyi başardık. Ayrıca baro ile kurulan iş birliği ile belediyemiz bünyesinde oluşturulan adli yardım şubesinde, şahsi hukuksal sıkıntıları için başvuran vatandaşlarımıza, gerekli yönlendirmeler yapılıyor ve baronun sunduğu bu hizmete ulaşmalarında ön ayak oluyoruz. Bir yerel yönetici olarak asıl hedefimiz vatandaşa hizmet. Yetki çerçevesi içerisinde kurumlarla uyum içerisinde çalışarak yapılan bu hizmetlerin devamlılığını amaçlıyoruz” dedi.

İşbirliğimiz devam edecek

Yenimahalle Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetleri ve çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Ankara Barosu Başkanı Sağkan da ”Yenimahalle Belediyesi ile yürüttüğümüz projeler kararlılıkla devam edecek. Başkan Yaşar’ı sıcak, samimi ve çözüm odaklı bir yerel yönetici olarak tanıyorum ve yapmış olduğu ziyaretten ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Baro olarak bu süreçte vatandaşların hukuka güveninin azaldığını gözlemliyoruz. Bir an önce devletin yetkili birimlerinin konuya önem vererek gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. Hangi konumda ve makamda olursak olalım hukuk ve adalet hepimize lazım” ifadelerinde bulundu.