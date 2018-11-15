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Fethi Yaşar ATİSAN esnafıyla kahvaltıda buluştu

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Fethi Yaşar ATİSAN esnafıyla kahvaltıda buluştu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal ile birlikte ATİSAN esnafıyla kahvaltıda buluştu.

ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın da bulunduğu kahvaltıda gündeme dair sohbet eden üyeler, Başkan Yaşar’ın hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

“Bizim için üreten, çalışan herkes çok kıymetli”

Türkiye’nin ancak üreterek ilerleyebileceğine değinen Başkan Yaşar, “Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Ödeyemeyeceğiniz ya da ödemesini alamayacağınız işe girmeyin. Türkiye’nin durumu ortada her şeyi dışarıdan alıyoruz. Şunun farkına varmamız gerekiyor. Türkiye üretmeli. Üretim olmadan refah olmaz. Bizim için üreten, çalışan herkes çok kıymetli. Esnafımızın, küçük ve orta ölçekli sanayicimizin ne kadar zorda olduğunu onlardan biri olduğum için çok iyi anlıyorum. Kapanan dükkân sayısı açılandan fazla. Sizlerin sorunlarını biliyorum” dedi.

Cezacı değil, eğitici olmaya özen gösteriyoruz

Yenimahalle Belediyesi olarak cezacı değil eğitici olduklarının da altını çizen Yaşar, “Esnafa karşı cezacı değil, eğitici olmaya özen gösteriyoruz. Esnafa sahip çıkmak görevimizdir. Yalnız halkın sağlığı ile oynayana affımız yoktur. Sizler üreteceksiniz, istihdam yaratacaksınız, biz de üretenlere destek olacağız” diye konuştu.

Yaşar’ın göreve geldiği günden beri ATİSAN esnafına her zaman destek olduğunu hatırlatan ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Özelge ise Yaşar’ın hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyleyerek teşekkür etti.

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