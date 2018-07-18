Fethi Yaşar, Hal esnafıyla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ankara Toptancı Hali içerisinde yer alan dernek binasında gerçekleşen kahvaltıya, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğluda katıldı.

Proje askıya alındı

Ziyarette Gündüz’den Ankara Toptancı Hali ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Yaşar, halin taşınması konusu ile ilgili sorunları da dinledi.

Gündüz, 2016 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut'a taşınması planlanan hal projesinin askıya alındığını belirtti.

“Kamu hizmeti veriyorsunuz”

Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan Toptancı Hali’nin Ankara ve bölge iller için önemli bir yeri olduğunu söyleyen Yaşar, “Toptancı Halleri hem üretici hem tüketici için çok önemli. Burası da öyle ama böyle bir hal için gerçekten yeriniz küçük. Halinizin en az 300 dönüm olması gerekir. Sizler kamu hizmeti veriyorsunuz. Hal kamusal hizmettir. Bu konuda çalışmalar yapılarak, hem yer konusu hem de fiyat konusu ele alınmalı. Bunu sonucunda dane üretici, ne aracı, ne de tüketici mağdur edilmemelidir” dedi.