Fethi Yaşar ve Alper Taşdelen belediye çalışmalarını değerlendirdi

Başkentin iki Cumhuriyet Halk Partili belediyesi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bürokratlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Halka hizmette işbirliği ve bürokrasi konusunda diyalog içinde bulunan ve mutat toplantılarla bir araya gelen iki belediye bürokratlarına iki başkan başkanlık etti.

Fikir alışverişinde bulundular

Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinin yatırımlarının konuşulduğu toplantıda fikir alışverişinde bulunan ikili, vatandaşların sorunlarını çözmede bürokratlarının birbirileriyle olan yakın diyaloglarının önemli olduğunu ve bu sayede halkın isteklerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.

İlçe belediyelerinin sıkıntılarıyla ilgili de sohbet eden başkanlar, belediye kaynaklarını daha verimli kullanma, tasarruf etme, belediye gelirleri ve kentsel dönüşüm projeleri konusunda da önerilerde bulundu. Belediye gelirlerinin düşmesiyle birlikte altyapısı güçlü olmayan belediyelerin büyük sıkıntıya düştüğü, kaynakları en tasarruflu şekilde kullanılması gerektiği ile ilgili görüş alışverişinde bulunan taraflar, tasarruf tedbirleri ile ilgili de bürokratların birbirleri ile diyalog içinde olmaları tavsiyesinde bulundu. Başkanlar, Ankara’da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin birbirleri ile parti ayrımı gözetmeksizin iletişim halinde olmalarının vatandaşın yararına olacağını kaydettiler.

“Yenimahalle’ye dev eserler kazandırdık”

Başkan Yaşar, “Göreve geldiğim günden bu yana vatandaşın yararına olmayan hiçbir işe imza atmadım. Her projenin başında bunun vatandaşa yararını sorguladım. Onların yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmaya çalıştım. Bürokratlarımla birlikte kaynakların doğru kullanılması konusunda önemli adımlar atarak, Yenimahalle’ye dev eserler kazandırdık. Kaynaklar doğru kullanıldığında hiçbir şey zor değil. Bizim lügatımızda zor yoktur. Çalışmak vardır. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız” dedi.

CHP’li belediyelerin bulunduğu yerde hayat var

Taşdelen de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerde hayat, kültür ve sanat olduğuna dikkat çekerek, “Ankara içinde yaşam, sanat ve kültürün olduğu ilçeler Çankaya ve Yenimahalle’dir. Belediyecilik sosyal demokratların işidir” dedi.