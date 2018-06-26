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Fethi Yaşar, Yenimahalle Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi aldı

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Fethi Yaşar, Yenimahalle Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi aldı
Yenimahalle’nin son gecekondu bölgesi Yamaçevler’in yeni silueti gün yüzüne çıktı.

Dört gözle beklenen kentsel dönüşüm projesini maketi ve görselleri üzerinden değerlendiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bu Yenimahalle’nin son gecekondu bölgesi. Bizim için çok önemli. Bu projeyle ilçemizde gecekonduyu tarihe gömeceğiz” dedi.

13 bine yakın vatandaşa modern yaşam

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son veriliyor.

Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek.

2 etaptan oluşan proje kapsamında 2+1, 3+1 daire tiplerinde toplam 4 bin konut yapılacak

Proje içerisinde; 3 adet cami, 1 adet ilkokul, 1 adet ortaokul, 1 adet lise, 2 adet sosyo-kültürel tesis, 3 adet sağlık tesisi ve 1 adet resmi kurum alanı konumlandırılırken toplam 174 bin metrekarelik yeşil alana 15 park yapılması planlanıyor.

Yenimahalle’nin son gecekondu bölgesi

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Yaşar, “Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Burası bizim için çok önemli. İnşallah tapu teslim törenini de hep beraber, güle oynaya yapacağız” dedi.

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