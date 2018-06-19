Fethi Yaşar, Yenimahalleli gençlere 6 yeni kütüphane daha yapıyoruz. İlçemizde herkes kitap okuyacak

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Yenimahalle'de gelecek kuşaklara yatırım yapmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, son günlerde kütüphanelerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan 12’inci sınıf öğrencilerini ağırlıyor.

Gençlerden büyük rağbet gören kütüphanelerin sayısının ivedilikle artması gerektiğini ifade eden Başkan Fethi Yaşar “Ülkemizin soran, sorgulayan, eğitimli gençlere ihtiyacı var. Yenimahalleli gençlere 6 yeni kütüphane daha yapıyoruz. İlçemizde herkes kitap okuyacak” dedi.

Kütüphanelerde YKS yoğunluğu

Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent Meydan AVM’de, Demetevler Gençlik Merkezi’nde, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nde ve Ragıp Tüzün Eğitim ve kurs merkezi içinde hizmet veren 4 ayrı kütüphanesi bugünlerde YKS için aralıksız çalışan gençlerin akınına uğruyor.

Yenimahallelilerin yoğun talebini karşılamak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi,6 yeni kütüphanenin daha müjdesini verdi. Yenimahallelilerin yeni eğitim yuvaları, Karşıyaka, Turgut Özal, Ata, Serhat, Kaletepe ve Yakacık Mahallelerinde hizmet verecek.

Üyelik yok olanak çok

İlçe sakinlerinin üye olmadan faydalanabileceği kütüphanelerde hikâyeden romana, ders kitaplarından ansiklopedilere kadar tüm kitaplar raflardaki yerini alacak. Kültür merkezleri içerisinde ortalama 200 metrekare alana sahip olacak olan kütüphanelerde masa düzeni, okuma köşeleri de yer alacak. Kütüphaneler, haftanın 7 günü saat 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda kapsamlı bir kaynak arşivine de sahip olacak olan kütüphanelerde, araştırma yapmak için gelen vatandaşlara bilgisayar hizmeti de sunulacak. Bu sayede vatandaşlar ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler aradığı kitapları kolayca bularak, sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulacak. Öte yandan öğrenciler ödev çıktılarını da ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Yaptığımız işlerde önceliğimiz eğitim

Türkiye'deki eğitim sisteminin her geçen gün kötüye gittiğini anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim görmelidir. Bu kütüphaneleri bu yüzden açıyoruz, okullarımıza bu yüzden tadilat yapıyoruz, eğitime bu yüzden önem veriyoruz. Yaptığımız işlerde önceliğimiz eğitim. İlçemizin kütüphaneye ihtiyacı olduğunu gördük. Şuan 4 kütüphanemiz var.Ancak görüyoruz ki daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi yenileri için harekete geçtik. Artık yaptığımız kültür merkezleri içerisine muhakkak bir kütüphane yapıyoruz” dedi.