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Fethi Yaşar’ın desteği ile çorak arazi yeşil bahçe oldu

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Fethi Yaşar’ın desteği ile çorak arazi yeşil bahçe oldu
Fethi Yaşar, İç Anadolu Belediyeler Birliği, Yenimahalle Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Dazkırı Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan ve Afyonkarahisar Dazkırı Bölgesinin en büyük Parkı olma özelliğini taşıyan “Adalet Parkı”nın açılışını yaptı.

Bölgenin en büyük parkı hizmete açıldı

Parkın açılışı Halı, Kilim ve Haşhaş Festivali kapsamında gerçekleşti.  İçerisinde Sünnet Şöleni’nin de olduğu festival, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı ve Erkek Bando Takımı, Bekilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisiklet sevdalılarının Dazkırı Belediyesi önünden Adalet Parkına kadar  kortej yürüyüşü ile başladı.

Ev sahibi olarak festivalin açılış konuşmasını yapan Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, “Adalet Parkımızın yeri 25 parselin bulunduğu konut alanındaydı. Belediye Meclisimize yeşil alana dönüştürülmesi önerisini sundum. Belediye Meclisimizin kabulü ile ortasından satılan parselin bedelini ödeyerek kamulaştırdık. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik Başkanımız Fethi Yaşar’ın parkın protokolünü imzaladığımız gün bana İABB bütçesinin yetmediği yerde Yenimahalle Belediyesi olarak da destek oluruz demesi mutluluğumu bir kat daha arttırdı. Kendisine minnettarız” dedi.

“İsmi gibi kendi de güzel bir Park”

Konuşmanın ardından Taylan, Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi alarak hemşerilerine seslenen Başkan Yaşar,  “Bugün sizlerle birlikte Memleketim Afyon’da ismi gibi kendi de güzel bir parkın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Afyonumuza hayırlı olsun. İABB ve Yenimahalle Belediyesi olarak parkın yapımına destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Büyük belediyeler küçük belediyelere, yani bütçesi sınırlı belediyelere her zaman destek olmalı” diye konuştu.

Festival, Dazkırı Belediyesi’nin Tanıtım filmi ve Bekilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterileri ile devam etti. Daha sonra Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Başkan Yaşar, adalet parkını gezerek incelemelerde bulundu.

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