FETÖ Davasında Son Durum

ANKARA Anadolu Ajansı - Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Güçler Komutanlığını ÖKK ele geçirme girişimiyle alakalı 68 Sanıklı davada "anayasal kumpası ihlal" suçundan 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 18 sanık "silahlı terör örgütüne abone olmak" suçundan 5 sene ile 7,5 sene arasında değişen sürede hapse mahkum edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Müesseseleri Kampüsü'ndeki salonda görülen mahkemeye tutuklu ve tutuksuz maznunlar, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi, gazi Astsubay İsmail Oğuz ve avukatları ile müdahiller Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ulusal Korunma Bakanlığı tüzel karakterlerinin avukatları katıldı.

Hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıkların son sözleri dinlendi ve sonrasında Mahkeme Başkanı Bayram Kantık hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklar Ahmet Müfi̇t Küçük, Ali̇ Kapucu, Bi̇lal Tosun, Engi̇n Kaya, Fahri̇ Ersoy, Fati̇h Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Ali Çelik, Mehmet Raydemi̇r, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Osman Çolak, Özgür Çi̇loğlu, Ramazan Kılıç, Rasi̇m Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgi̇n Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demi̇rtaş, Ümit Bak, Ümi̇t Burtaçoğlu, Veysel Ezgi̇n ve Yakup Akkuş "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak bu sanıklardan Murat Aydın, Muzaffer Han ve Şenol Soylu'nun fiilden sonraki davranışları dikkate alınarak cezaları, takdiri indirimle müebbet hapis olarak belirlendi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin, müşteki gazi Astsubay İsmail Oğuz'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Terör örgütü üyeliğinden 5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis

Sanıklar Engin Sevinç, Faruk Erkul, Halil Kuş, Okan Türkmen, Yalçın Damar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay; Ahmet Turan Yücedağ, Baki Ağyar, Emre Andıç, Gürbüz Türk, Mehmet Durmaz, Mehmet Kuşlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Ufuk Kaplan aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar Yasin Delibaş, Mehmet Koç ve Bekir Kurt ise yine "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5'er yıl hapse mahkum edildi.

Diğer kararlar

Ahmet Aslan, Hüseyin Uludağ, Kadir Aslan, Mehmet Yaşar Çelik, Mustafa Sarıboğa, Ökkeş Dursun Öztürk, Umut Coşkun'a "anayasal düzeni ihlal" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, Cem Sinan Yenal, Emrah Şentürk, Şükrü Bülbül'ün tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Adem Loğa, Ahmet Seçkin Vural, Alperen Berat Durmuş, Fatih Rüştü Keten, Hüseyin Uğurer, Mehmet Ali Eser, Mustafa Avdan, Osman Yalçın, Ömer Faruk Cavlazoğlu ve Yıldıray Yılmaz'ın da "anayasal düzeni ihlal" suçundan beraatlerine hükmedildi.

Sanıklar Burak Keklik, Ertuğrul Bozçal, Harun Reşit Aktaş ve Süleyman Menteş'in dosyalarının ise ayrılması kararlaştırıldı.

Tutuklu sanıklar Baki Ağyar, Bekir Kurt, Engin Sevinç, Faruk Erkul ve Okan Türkmen'in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verildi.